Montoya i Escassi comparteixen un petó a 'Supervivientes' per aquest motiu de pes

Les darreres setmanes, la relació entre Montoya, Anita i Álvaro Muñoz Escassi havia arribat a un punt de no retorn. Tot saltava pels aires a la darrera Palapa, on l'exgenet els acusava fins i tot de no rentar-se les dents. Tanmateix, les darreres hores a Hondures han donat per molt i ha passat l'impensable entre ells: han signat la pau.

I és que Escassi, que fins ara havia mantingut un perfil baix en el seu pas per 'Supervivientes', s'havia despertat per tot el que val. L'exgenet va ser molt dur amb els seus dos companys, als quals va acusar de no fer res a l'illa i fins i tot va arribar a fer unes greus acusacions contra Montoya. Una situació que semblava no tenir solució, menys encara després de la darrera Palapa.

Durant el 'Conexión Honduras' del passat diumenge, el trio arribava al seu límit en faltes de respecte i mals rotllos. La cosa va arribar a tals límits, que tant l'exgenet com Anita Williams es van negar a continuar parlant en directe. Tanmateix, després de la tempesta arriba la calma i, en acabar la gala, els tres concursants de 'Supervivientes' arribaven a un acord.

La signatura de la pau que porta petó entre Montoya i Escassi

Després d'aquesta tensa Palapa, la catalana s'estovava i es comprometia a canviar la seva actitud. "Prometo fer pau i harmonia i no queixar-me de res", assegurava Anita, mostrant-se conciliadora. Unes paraules que eren molt ben rebudes per Escassi, que li preguntava directament si volien signar la treva.

Un tendre moment que acabava amb els tres concursants entre abraçades i fins i tot mostrant-se afectuosos. També amb el compromís de començar una nova etapa, més positiva, en la seva relació. En aquest moment, saltava Montoya per fer una cosa que ningú esperava.

"I tu saps què faré ara mateix?", exclamava de sobte el sevillà, saltant per plantar-li un petó als llavis a Escassi. "Que no em fa pudor la boca", bromejava Montoya, en clara referència a les acusacions fetes per l'exgenet feia unes hores. Una broma que era rebuda entre rialles pels seus companys i el mateix Escassi, que s'aixecava per tornar-l'hi.

Una situació que els protagonistes han comentat més endavant a l'últim Oráculo de l'edició. "Vull agrair-los aquesta treva perquè això sí que són dies de veritat al programa", confessava l'actual xicot de Sheila Casas, visiblement emocionat. "A mi m'agrada estar en harmonia i no estic en cap lloc on no estigui a gust. Aquí es magnifica tot i es creen moments molt incòmodes però amb aquesta harmonia estic en el meu ambient", sentenciava Escassi.

Unes paraules que Anita subratllava. "Sóc incapaç d'anar-me'n a dormir enfadada amb ningú i després de veure'm a l'Oráculo de l'altre dia em vaig impactar a mi mateixa", confessava. Segons desvelava la catalana, té molt d'afecte a tots els seus companys i s'havia cansat de les discussions.

Un tendre moment que ha acabat amb una pregunta molt directa de Carlos Sobera: "Hi ha algú més a qui li vingui de gust fer un petó?". Una petició que no només complien Montoya i Anita, sinó també Damián Quintero i Borja González. "Han hagut de passar 100 dies per ser els dies que més estem gaudint", sentenciava el guàrdia civil, celebrant el bon rotllo que estan vivint a pocs dies de la final.