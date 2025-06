Carlos Sobera paralitza 'Supervivientes' amb un sorprenent comunicat sobre la final

Després de més de 97 dies des que va començar aquesta aventura, 'Supervivientes' posa punt final a aquesta edició. La gran final del reality és a tocar i Carlos Sobera s'ha encarregat de desvetllar totes les dates clau d'aquesta última etapa. Ho ha fet a través d'un inesperat comunicat que ha sorprès l'audiència del 'Tierra de Nadie', espai que el basc presenta al prime time dels dimarts.

I és que recordem que el reality més extrem de la televisió ja va proclamar el seu primer finalista a l'última gala.Montoya guanyava un collaret de líder clau que li atorgava el passi directe a la final. Aquesta nit, se li uneix Anita Williams, que també segueix en la lluita per alçar-se amb el maletí del premi. Damián Quintero, Álvaro Muñoz Escassi i Borja González continuen nominats i s'enfronten al veredicte del públic per veure qui es queda a les portes de la glòria.

El dia de la final

Per això, el concurs arriba als seus últims dies i Carlos Sobera ha estat l'encarregat d'anunciar quan és la final de 'Supervivientes 2025'. Segons apuntava el presentador basc, dijous es viurà la intensa semifinal d'aquesta edició. A la gala conduïda per Jorge Javier Vázquez, es resoldrà l'última nominació del concurs per conèixer els 4 finalistes que tindran l'honor de viatjar en helicòpter fins a Telecinco.

Més endavant, diumenge, es viurà un dels moments més especials i emotius del concurs: el tancament de la Palapa. Com cada any, Laura Madrueño i els concursants s'acomiadaran definitivament d'aquest lloc que els ha vist viure els seus millors i pitjors moments. A més, aquest serà el darrer programa des d'Hondures, ja que els concursants que quedin dempeus emprendran el seu camí de tornada a Espanya per viure la gran final.

Una final que es viurà dimarts i que, segons avançava el basc, seria "un desplegament sense precedents en la història de 'Supervivientes'". Un programa on es resoldran tres televots exprés i on els finalistes s'enfrontaran a algunes de les proves més extremes i icòniques del concurs. Així, 'Supervivientes' escalfa motors per viure una final intensa on Montoya, Anita, Escassi, Borja o Damián s'alçaran amb el maletí.