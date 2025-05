Alexia Rivas assenyala directament la relació de Borja González per 'Supervivientes'

Aquest dimarts, un dels continguts que va centrar l'emissió de 'Supervivientes' va ser la visita que va rebre Borja González. Ana Solma, la parella del concursant, va viatjar a Hondures per retrobar-se després de dos mesos i mig. Això ha provocat que al plató de 'Vamos a ver' hagin debatut sobre la relació entre Borja González i Ana Solma.

"Va ser preciós, super emocionant", va començar el debat Alejandra Prat parlant sobre el retrobament de la parella a 'Supervivientes'. "Quanta naturalitat, normalitat, dins de l'anormalitat del món de la tele", afegia Joaquín Prat.

"I més per a una relació que ha passat per unes situacions que no són normals en la vida de cap de nosaltres. Primer un reality, ara en un altre... Allà segueixen, es continuen estimant, encara que és veritat que van dir que havien tingut un distanciament, crec que pot ser normal després d'haver estat pares i readaptar-te a la situació, però és que va ser tan emocionant i bonic...", afegia Alejandra Prat.

| Mediaset

En la mateixa línia opinava Antonio Rossi: "Són relacions que tenen uns fonaments d'afecte, respecte, valors...". "Si van sobreviure a 'La Isla de las Tentaciones', un cop passes això...", deia Adriana Dorronsoro.

"Dic que compta veritat perquè molta gent maquilla la seva relació, calla les misèries que hi ha de portes endins i a aquesta gent els preguntes i reconeixen que no ho han passat... Hi ha una veritat, n'hi ha d'altres que estan molt teatralitzades, tipus Makoke i Gonzalo", deia Pepe del Real.

Tanmateix, Alessandro Lequio discrepava: "És que no és el mateix 17 anys que un any. I també és cert que la fama i la televisió és un estímul per a certes parelles, no totes. Especialment aquestes que es dediquen a anar d'un reality a un altre..."

Per la seva banda, Alexia Rivas també assenyalava la relació de Borja González i Ana Solma: "Porten un any sense anar a sopar. No podem normalitzar que una parella tan jove porti un any sense anar a sopar". "No sabem l'economia de la gent, acaben de tenir un fill. No em sembla gens just el que estàs fent", concloïa Antonio Rossi el debat.