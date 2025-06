La inesperada proposta de 'Supervivientes' a Damián Quintero que ho canvia tot

Després de 84 dies de concurs, Damián Quintero es va convertir en el desè expulsat oficial d'aquesta edició de 'Supervivientes'. En un duel d'expulsió molt igualat, el karateka acabava abandonant Hondures per la mínima i es quedava a les portes de la recta final. Tanmateix, el concursant encara no ha posat rumb a Espanya, sinó que continua a Hondures on ha rebut una proposta inesperada per part del programa.

Recordem que després de la seva salvació de diumenge, Álex Adrover seguia en observació a causa de la caiguda aparatosa que va patir en una prova de recompensa. Durant un joc de força, l'actor queia d'esquena sobre l'estructura i acabava cridant de dolor, fet que obligava l'equip mèdic a intervenir d'emergència. Una situació que l'ha deixat aïllat i en observació des de llavors, pendents de l'informe mèdic que li permetés tornar al concurs.

Tanmateix, finalment l'actor no ha pogut continuar la seva aventura. Tot i les seves ganes de quedar-se a viure l'aventura, Álex ha hagut d'abandonar el concurs a causa d'una luxació de ròtula. Tanmateix, aquest desafortunat incident ha obert una nova porta per a algú que també tenia moltes ganes de continuar: Damián Quintero.

| Mediaset

La proposta inesperada de 'Supervivientes'

L'abandonament d'Álex Adrover just començar la recta final deixa 'Supervivientes' amb una plaça per cobrir a molt poques setmanes de la final. Per això, (i contra tot pronòstic), Damián Quintero torna a Hondures només 24 hores després de la seva expulsió. Així, el karateka ha passat per Cayo Paloma totalment atònit.

Ha estat llavors quan Carlos Sobera li ha preguntat clarament si estaria disposat a tornar al concurs en cas que Álex no pogués continuar. Una pregunta que ha agafat completament desprevingut el medallista olímpic, que ha dubtat en la seva resposta. "He de respondre ara?", preguntava Damián al presentador.

Després d'això, tot i que el concursant ja es veia de tornada a casa amb la seva família, finalment ha decidit quedar-se. "Vinga, sí. Pujo a la barca", tancava la discussió el karateka. Així, 'Supervivientes' es desdiu així d'una expulsió definitiva i retorna l'últim expulsat a la competició.

Una decisió que ha estat molt criticada per alguns espectadors, que han remarcat que Damián ha tingut temps de sortir de la platja, dutxar-se i fins i tot menjar. Tanmateix, el basc ja advertia que aquest retorn no seria gratuït, sinó que seria "amb una condició". El concursant torna a 'Supervivientes' com a nominat directe, de manera que s'enfrontarà a Anita, Montoya, Escassi i Pelayo a un televot.