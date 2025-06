El pronòstic sobre 'Supervivientes' d'Alessandro Lequio que afecta Damián Quintero

Cada vegada són menys els concursants que continuen a l'illa de 'Supervivientes'. A menys d'una setmana per a la final, Álvaro Muñoz Escassi, Borja González i Damián Quintero es juguen l'última expulsió. Els dos salvats arribaran en helicòpter a Espanya, juntament amb l'Anita i en Montoya, que ja són finalistes de 'Supervivientes'.

"Crec que marxarà l'Escassi", començava en Pepe del Real el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'. "Espero que l'Escassi es quedi perquè crec que com a supervivent ha estat la bomba. Quan s'ha equivocat ha estat l'únic que de veritat ha demanat perdó", opinava, per la seva banda, la Carmen Borrego.

Alejandra Prat també apuntava a l'expulsió del genet: "Tots tres han estat molt bons supervivents. És una sortida molt complicada i més a l'alçada del programa en què ens trobem. Jo crec que sortirà l'Escassi perquè els seguidors d'en Montoya no perdonaran que no tinguessin més química".

| Mediaset

"En Borja no va demanar perdó, que és la diferència. Allà hi havia en Pelayo, en Borja i l'Escassi i en Borja no ha demanat perdó", recordava la Carmen Borrego. "Però és més sibil·lí i a en Montoya no li importa tant l'ofensa d'en Borja com la de l'Escassi", defensava en Pepe del Real.

"No ha demanat perdó a la palapa, però segurament ho ha fet perquè la relació que tenen ara és cordial", afegia l'Alejandra Prat a 'Vamos a ver'. Tanmateix, Joaquín Prat defensava en Borja González: "No tinc tan clar que hagués de demanar perdó, perquè aquesta història la creen en Pelayo i l'Escassi".

"Compte amb en Damián, que no parleu d'ell...", apuntava l'Adriana Dorronsoro a 'Vamos a ver'. "En Damián potser s'hi cola, perquè és el supervivent que ha sabut poc a poc reinventar-se, demanar perdó. Va ser el primer expulsat i va tornar. És un tio que rema a favor d'obra, perquè mireu què ha fet rapant-se el cap", opinava en Pepe del Real.

Finalment, Alessandro Lequio feia una predicció sobre la final: "Si s'hi cola a la final, que només seran tres, i crec que el tercer serà en Damián. Si hi van tots dos, l'Anita i en Montoya, en Damián té una possibilitat molt seriosa de guanyar".