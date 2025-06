Joaquín Prat assenyala la relació de Lara Dibildos amb Escassi després de 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi va ser un dels protagonistes de la taula de les temptacions de 'Supervivientes' aquest dimarts. El concursant, per una trucada del seu fill i Lara Dibildos, va decidir viure únicament amb un tapallons durant els pròxims dies. Aquest moment ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver' pels seus col·laboradors.

"M'encanta veure l'Escassi en aquesta faceta, no l'havíem vist plorar", començava Adriana Dorronsoro el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'. "Mai havíem vist l'Escassi tan tendre, és com si fos humà, que no ens ho crèiem. Però després el veig amb el tapallons i m'oblido d'això", afegia Alexia Rivas.

"Saps per què la Lara és la dona o una de les dones més importants a la vida de l'Escassi? Perquè és la mare del seu fill i ha fet de mare també amb l'Escassi. Ha hagut de criar-ne un des de zero i educar l'altre quan ja anava desbocat", deia Joaquín Prat amb humor.

| Mediaset

Unes paraules amb les quals ha coincidit Antonio Rossi: "I l'ha cuidat molt, l'ha protegit moltíssim. Ha deixat de banda els mals rotllos i com van acabar la relació i el que va passar per apostar pel pare del seu fill, que sempre seria la seva família. I s'ha convertit en una de les seves millors amigues".

"Per això Álvaro Muñoz Escassi sempre ha dit que del que més se'n penedeix és del mal que va fer a la Lara Dibildos", afegia aleshores Sandra Aladro. "I la Lara ha donat la cara per ell quan era dificilíssim fer-ho, en aquells episodis...", reafirmava Pepe del Real.

"Jo vaig veure l'Escassi en la seva salsa. Vaig veure poca fulla, esperava una fulla de palmera, una cosa gegantina", opinava Alexia Rivas sobre la temptació del concursant de 'Supervivientes'. "La gàbia i el tapallons tenen un component morbós que potser fins i tot li agrada. És més, li vaig veure cara d'exhibicionista quan acceptava el repte, més que un peatge semblava una recompensa perquè estava encantat", concloïa Alessandro Lequio.