'Supervivientes' proclama el seu primer finalista en una intensa ronda de nominacions

Després de 95 dies de concurs, la final d’aquesta edició de 'Supervivientes' ja és a tocar. Després de l’emotiva expulsió de Makoke, només 5 concursants segueixen en la lluita per alçar-se amb la maleta del premi. Per això, el reality ha viscut una última ronda de nominacions que ha decidit quins concursants s’exposen a l’audiència, però també ha alçat els primers finalistes.

I és que, com cada any, només seran els 4 finalistes els que arribaran al plató de Telecinco muntats en aquell icònic helicòpter de 'Supervivientes'. Un moment molt esperat per tots els participants, que ja van anar a Hondures somiant viure aquell instant. Ara, amb només 5 concursants en peu, el reality viu les seves últimes hores als Cayos Cochinos amb unes nominacions més decisives que mai.

El primer finalista és...

Per descomptat, una cosa que també ha donat una emoció especial a la prova de líder d’aquesta setmana. En aquesta ocasió, els concursants han hagut de sostenir-se fent una flexió en una estructura amb diferents suports, que cada vegada anaven baixant més. Recordem que el guanyador del collaret de líder s’emporta la immunitat, cosa que no permet que sigui nominat i, per tant, es colaria directament a la final.

Una prova molt complicada que ràpidament ha quedat en un duel mà a mà entre dos grans rivals. Álvaro Muñoz Escassi i Montoya s’han jugat el joc de líder, aguantant més de 17 minuts i sense saber que qui guanyés es proclamaria com a primer finalista d’aquesta edició. Finalment, Montoya s’ha alçat amb aquell collaret de líder, imposant-se a l’exgenet i cridant d’eufòria.

Després d’això, ha començat una nova ronda de nominacions que han inaugurat Anita Williams i Borja González. Amb les presses del directe, tots dos han assenyalat Damián Quintero com el seu nominat. "Álvaro és com el meu germà i a l’Anita no la vull tocar", assegurava el guàrdia civil.

Els han seguit el karateka i Álvaro Muñoz Escassi, que també han apuntat cap al mateix costat. "El meu nom és Álvaro...", bromejava l’exgenet, abans de revelar que el seu vot era per a l’Anita. El seguia Damián, que sorprenia amb els seus vots i tornava a nominar Borja González perquè "el veu fort".

Per tant, els nominats del grup eren Anita Williams, Damián Quintero i Borja González. Com a líder del grup, Montoya ha nominat directament Escassi, que s’enfrontarà al televot per guanyar-se un lloc a la gran final de 'Supervivientes 2025'.