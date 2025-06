La Carmen Borrego sentencia en Montoya just abans de la final de 'Supervivientes'

Els concursants de 'Supervivientes' són a les portes de la final i sembla que els últims dies han decidit conviure en pau. Un dels que més ha canviat d’actitud ha estat Montoya, tot i que ha deixat clar que igualment no es refia de tots els seus companys. Això ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver' pels col·laboradors.

"Arriba un moment, que sempre sol passar, que els quatre o cinc últims dies, comencen a ser tots molt tous. Comencen les sensibilitats i les emocions", començava Antonio Rossi el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'. Tanmateix, Giovanna González interrompia amb un clar apunt: "Menys Montoya, que es creu el lladre que són tots de la seva condició, que desconfia de tothom".

"També és normal que desconfiï perquè han anat contra ell a sac. És normal que no es refiï perquè l’han acusat de coses lletges i han anat sempre contra ell perquè sabien que era el fort. I estic segura que en aquell debat final que solen fer allà torna la guerra", sentenciava Adriana Dorronsoro.

| Telecinco

"No sé quin concurs has vist tu, perquè el que he vist jo crec que ha estat el que s’ha passat amb tots des del minut u. Ha estat el que ha anat contra el grup, amb coses que ha tingut raó, en coses puntuals, però el grup no ha estat el que s’ha separat de Montoya. El grup està sent absolutament generós els últims dies amb Montoya amb totes les coses que ha fet", opinava, en canvi, Carmen Borrego.

"Dins del grup hi havia subgrups també. Han anat a per Montoya contínuament perquè creuen que és qui té més possibilitats de guanyar", afegia Alejandra Prat.

D’aquesta manera, Alessandro Lequio tancava amb una reflexió el debat: "'Supervivientes' és un concurs en què només pot guanyar un i en aquesta clau s’ha d’entendre absolutament tot. Passa cada any, quan falten uns dies perquè acabi tot, el bon rotllo s’apodera de la convivència. El motiu és que tot el peix ja està venut, però crec que Montoya ha anat a per tots".