Última hora de la relació de Manuel amb la seva família després de sortir de 'Supervivientes'

L'experiència a 'Supervivientes' ha acabat amb un regust amarg per a Manuel González. Després de gairebé 60 dies de lluita a l'illa, l'exconcursant tornava a Espanya. No obstant això, lluny de retrobar-se amb la calma i la calor dels seus, s'ha vist embolicat en un complicat conflicte familiar per les suposades infidelitats de la seva nòvia Gabriella i la guerra familiar.

Després d'arribar a Espanya, Manuel González va decidir pronunciar-se públicament a través d'un comunicat que va deixar perplexos els seus seguidors. "Estic vivint un dels moments més delicats de la meva vida i he decidit apartar-me de tothom. Ja és hora de mirar per mi mateix, quan em trobi amb forces estaré per aquí amb vosaltres", va dir en un comunicat.

Però el que va sorprendre encara més va ser descobrir que aquest "apartar-se de tothom" també incloïa la seva pròpia família. A 'De Viernes', la seva germana va revelar que el distanciament amb Manuel González és real i dolorós: "Sincerament no pensava que arribaríem a aquest punt tan heavy. Mon germà porta molts realities i jo sempre l'he defensat. Quan no, ho ha fet el meu pare i ell és molt sincer. Has d'entendre que a nosaltres ens truquen dels programes. No és el que dius de 'venen i ho expliquen'".

[IMAGE]{1002684}[/IMAGE]

També a 'De Viernes', Gabriella va respondre visiblement afectada: "A mi em fa mal que diguis això. Has dit que jo el que vull són platós. Jo treballo del que he estudiat, tinc la meva tranquil·litat a Cadis. No busco una guerra amb tu però és que no pares".

"Et demano perdó perquè sé que em va la boca. En moments d'ira i ràbia deixo anar ximpleries. No tinc rancor ni em passa res amb tu, vull al teu germà i si l'estimo a ell també a vosaltres", va afegir Gabriella, en un to completament conciliador.

No obstant això, Gloria, entre llàgrimes, va respondre contundent: "Has dirigit tota la culpa cap a mi i cap al meu pare. Nosaltres no som periodistes. Ens arribaven informacions, contingut, imatges". I, en parlar de Manuel, no va amagar la seva tristesa: "Accepto les teves disculpes i jo també te les demano, però vull que entenguis que el meu germà no ens parla. S'ha posicionat".

"Aquesta relació és teva i de Manuel. Si ell està feliç, estarem feliços. Nosaltres ho estem passant fatal. Els meus pares són grans i ens hem vist en una pressió mediàtica que flipes", va afegir Gloria.

Gabriella, per la seva banda, també va trencar en plor en assumir la seva part en el distanciament: "Jo també ho estic passant malament. El teu germà no us parla per culpa meva. Deixa de culpar-me a mi. Jo no tinc la culpa que s'hagi posicionat".