Joaquín Prat assenyala ara el canvi d'actitud de Carmen Alcayde a 'Supervivientes'

Malgrat ser l'última en arribar, Carmen Alcayde s'ha convertit en una de les grans protagonistes de 'Supervivientes'. La seva bona relació especialment amb Montoya i la seva enemistat amb Makoke està donant molt que parlar. No obstant això, al plató de 'Vamos a ver', han destacat un possible canvi d'actitud de Carmen Alcayde en les últimes hores.

El debat ha arrencat després que Makoke i Carmen Alcayde decidissin menjar-se elles una recompensa en solitari. I és que 'Supervivientes' les va posar en la tessitura de donar-la a la resta dels seus companys, però sense poder gaudir-la elles. "És una prova, l'han passada Makoke i Carmen, doncs ja està", opinava Paloma Barrientos. "Era una recompensa grupal, o elles o la resta, i han menjat elles. Aquí Montoya no té raó", afegia Adriana Dorronsoro després de veure l'enfadament del jove.

"El trio calavera no suporta a Makoke i ja ho vam veure l'altre dia quan van voler que se n'anés a l'altra platja. Però mira que calladeta està Carmen Alcayde perquè també ha gaudit de la recompensa", afegia Joaquín Prat, centrant-se en l'actitud de la concursant. "Ella està per al bo i per al dolent i li és igual Montoya", opinava Kike Calleja.

| Mediaset

"Els és igual a tots els seus companys una vegada que està el menjar sobre la taula. Això els passa a tots. Quan hi ha una recompensa i alguna cosa per portar-se a la boca els és igual el companyerisme", afegia Pepe del Real. "Carmen només aplaudeix a Montoya i critica a la gent amb Montoya, però quan Montoya s'equivoca també li ho hauria de dir", deia Kike Calleja a 'Vamos a ver'.

D'aquesta manera, Joaquín Prat donava suport a la decisió de Carmen Alcayde i Makoke: "Com si tinguessin elles les regles que posa el concurs... Entenc que a Montoya que totes les recompenses que ell rep li surtin a repartir, que no siguin per a ell, però això ho ha de reclamar al concurs, no als seus companys".

"Però ells estan expectants pel que portaven Makoke i Carmen i es van sumar a la cançoneta i després van veure...", deia Alessandro Lequio. "Van de justiciers i sempre critiquen el del resta i no veuen quan ells ho fan malament", concloïa Gionvanna González.