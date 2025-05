Antonio Rossi assenyala amb una sola frase l'actitud de Montoya a 'Supervivientes'

El concurs d'Anita a 'Supervivientes' sembla anar de més a menys. La jove va arribar a l'illa arrasant en guanyar totes les proves, amb grans bronques i recuperant la seva relació amb Montoya. No obstant això, com han destacat al plató de 'Vamos a ver', a poc a poc s'ha anat desinflant.

"Va començar molt bé l'Anita, molt forta, guanyant moltes proves i es nota...", començava Adriana Dorronsoro el debat a 'Vamos a ver'. "Aquests baixons els han tingut tots. Pedro García Aguado va acabar guanyant i crec que va estar a punt d'abandonar fins a dues vegades", afegia Joaquín Prat.

"És un mur en el qual es troben tots. És com quan corres una marató al quilòmetre 30, si ho superes arribes i si tens ganes d'abandonar, entres en bucle i no surts. I et destrosses", deia Antonio Rossi amb una comparativa esportiva. "L'Anita ha estat així en les dues últimes setmanes. Ha estat incòmoda, tot li semblava malament, per això li va haver de cridar l'atenció Escassi", afegia Pepe del Real.

| Mediaset

D'aquesta manera, Alejandra Rubio assenyalava el possible culpable: "Li està condicionant Montoya moltíssim". "Per això, no és l'Anita del principi perquè deia: jo vinc a 'Supervivientes' no a 'La Isla de las Tentaciones'", intervenia Alexia Rivas.

"Pot ser que s'hagi adonat del que deia Antonio, que Montoya realment no la vol?", es preguntava Joaquín Prat. "Si ets una mica llest ho veus. Mira el que va passar ahir, que estàs veient la persona que estimes plorant desconsoladament pel seu fill i el tio mirant cap avall", deia Alexia Rivas a 'Vamos a ver'.

"Montoya aprofita la càmera, només pensa en l'audiència", sentenciava amb una sola frase Antonio Rossi. "No la va consolar, però tampoc a ella li val ell per suplir aquesta absència o nostàlgia que té ara. No crec que sigui la gran enamorada, perquè Montoya no li serveix. Una persona que està completament enamorada li és igual no tenir visites, tens la teva parella a l'illa, què més vols?", concloïa Sandra Aladro.