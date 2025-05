Makoke desenterra el passat fosc de Carmen i la deixa sense paraules a Supervivientes

En una nit que marcarà l'inici de la fase individual del concurs, la tensió és cada cop més gran als Cayos Cochinos. La d'aquesta gala de 'Supervivientes' ha estat una Palapa molt intensa, amb un encreuament d'atacs i insinuacions entre els concursants. Ha estat especialment dura la discussió entre Carmen Alcayde i Makoke, que s'han tret els draps bruts del passat en ple directe.

Tot va començar amb la gran enganxada de l'organització a l'equip Furia. En el passat 'Tierra de Nadie', l'equip de la periodista era durament sancionat després de realitzar un robatori massiu de la recompensa. Com a càstig, van perdre les croquetes que havien guanyat en una prova minuts enrere, cosa que ha desfermat una tempesta a la Palapa.

| Mediaset

Carmen Alcayde i el seu gran amic Montoya no van dubtar a culpar l'altre grup de l'enganxada, acusant-los de "xivatos" i "egoistes". Aviat esclatava una enorme discussió amb Pelayo Díaz, Makoke i Damián Quintero, els seus eterns enemics en el concurs. Però el pitjor no havia succeït encara per a l'exparella de Kiko Matamoros, que ha hagut de veure un vídeo tens de la parella parlant sobre ella.

Makoke es posa seriosa

En les imatges, Carmen i Montoya es burlaven sense embuts del suposat idil·li que Makoke va explicar haver viscut amb Brad Pitt. Entre rialles, el duo ironitzava sobre que la col·laboradora hagués rebutjat l'actor perquè “no va sentir feeling”. “Deu ser l'única dona que rebutja Brad Pitt. Amb tanta fatiga, fins i tot jo estaria amb ell”, deia Montoya en to burleta, mentre tots dos imitaven una possible conversa amb l'actor.

Unes imatges que no van caure gens bé a la concursant de 'Supervivientes', que contestava taxativament. "És un tema del qual no parlaré per respecte a la meva parella", començava la col·laboradora sobre Gonzalo, amb qui es va poder retrobar fa unes setmanes. Però el veritable cop va arribar després: "Però vaja, si vols podem parlar del teu romanç amb Dinio que potser entretingui més", deixava anar Makoke, molt molesta.

L'acusació deixava Carmen Alcayde completament descol·locada. “Si hagués passat alguna cosa amb Dinio, ho explicaria”, ha respost, encara en xoc. Cal recordar que durant anys van existir rumors sobre una suposada infidelitat de la periodista amb Dinio García, exactor porno i habitual dels platós de Telecinco.