Anita i Montoya enxampats: 'Supervivientes' revela el que fan quan ningú els veu

Si hi ha alguna cosa que està marcant el transcurs d'aquesta edició de 'Supervivientes' és la relació entre dos dels seus concursants: Anita Williams i Montoya. Els dos ex participants de 'La Isla de las Tentaciones' estan vivint tota una muntanya russa d'emocions i en qüestió de minuts passen de l'amor a l'odi (i viceversa). Ara, les càmeres del concurs els han enxampat in fraganticompartint un tendre moment quan creien que ningú els veia. Fins i tot han arribat a compartir un petó.

Recordem que, després de trencar les normes del concurs, tots dos concursants eren castigats per l'organització del programa. Com a conseqüència, l'Anita i en Montoya eren obligats a conviure durant 24 hores en un petit corralet a Playa Furia. Un càstig que tots dos es prenien de bona fe i que els servia per tornar més units que mai.

Un càstig que tots dos han aprofitat per reflexionar sobre el seu concurs, la seva relació i el comportament d'alguns dels seus companys. Una conversa que ha anat pujant de to, incrementant el flirteig entre els concursants. Entre rialles, massatges i acurrucaments, l'Anita Williams i en Montoya han demostrat que la flama de l'amor segueix més que viva.

[IMAGE]{952242}[/IMAGE]

"Crec que necessitàvem això", confessava la jove quan Carlos Sobera els qüestionava. Un sentiment que compartia el sevillà, que ja se sent "sanat emocionalment". "És la persona que més ansietat m'ha donat aquests mesosperò és la que me l'està traient", deia visiblement emocionat.

"Això va molt més enllà de ser parella, hem creat una petita família i sempre estarem l'un per l'altre", li responia l'Anita, també molt emocionada. Tots dos s'han trencat a plorar a la Palapa. Una conversa que el sevillà ha volgut tancar amb unes boniques paraules per a la jove. "La mirava i deia: per aquí ha de ser la meva Anita i la meva Anita està sortint a Hondures. Vull que la gent sàpiga que m'he enamorat d'una bona persona", deia, enfonsant-se.

Després d'això, Carlos Sobera donava pas al vídeo esperat on es captava el petó entre tots dos. Un moment esperat que venia precedit per carícies i més flirteig entre ells. "Tens uns llavis molt mossegables", li deia la catalana.

Més endavant, la concursant volia assegurar-se que les càmeres s'havien marxat. "No hi ha càmeres, no?", preguntava. Després d'una breu inspecció, l'Anita i en Montoya actuaven pensant que ningú els veia i es besaven. Un apassionat petó que durava una bona estona i fins i tot es podia escoltar la jove exclamar: "A veure si tornaré prenyada".