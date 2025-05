La apassionada cita d'Anita i Montoya que acaba en edredoning a 'Supervivientes'

Aquesta setmana, Anita Williams i Montoya tenien una missió molt especial. Ells van ser els primers a assabentar-se de la visita de Gabriella (nòvia de Manuel González) a Hondures i, si eren capaços de mantenir el secret, 'Supervivientes' els prepararia una cita romàntica. Finalment, ambdós concursants van complir la seva part i van poder gaudir d'un sopar que va acabar en un apassionat moment de edredoning entre palmeres.

Un sopar que ha unit com mai als dos concursants de 'Supervivientes'. Recordem que la parella va entrar en un moment molt delicat de la seva relació després de la seva ruptura a 'La Isla de las Tentaciones'. Per això, els seus alts i baixos han estat absoluts protagonistes d'aquesta edició i que, ara, han volgut tancar per sempre.

Durant el copiós sopar de recompensa, l'Anita i en Montoya s'han sincerat l'un amb l'altre. "Érem millors amics, parella, confidents... tot en un", confessava ella, al límit del plor. També s'emocionava el sevillà, que arribava a admetre que mai havia viscut una relació com la seva. "Sempre m'ha agradat agradar però aquesta és la primera vegada que he anteposat a la persona abans que a mi", confessava.

| Mediaset

També han parlat dels seus veritables sentiments, on en Montoya ha reconegut "haver estat cec" per no adonar-se que la volia. L'Anita Williams també s'ha dirigit a la família de la seva ex-parella, que ha estat molt crítica amb ella. "Tinc ganes de parlar amb la teva mare i poder demanar perdó públicament", expressava ella, molt emocionada, "només vull que sàpigues que va ser un error i que no et faria mal".

Després de la xerrada i la comilona, la parella es refugiava entre els llençols i el d'Utrera s'oferia a fer-li un massatge. Amb el vent hondureny bufant amb tota la seva força, l'Anita i en Montoya han compartit un moment de rialles i complicitat que ha acabat sota els llençols.

Agafats de la mà i fent la cullereta, la temperatura ha anat pujant entre ells fins a acabar sota els llençols. Sota la manta, la càmera ha captat tot tipus de moviments que no deixaven gaire a la imaginació sobre el que passava a sota. "Feia temps que no tenia un orgasme d'aquests", bromejava en Montoya, en acabar.