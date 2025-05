L'huracà Melody posa rumb a Basilea: una energia imparable que no deixa indiferent

Abans de conèixer qui seria el nostre representant a Eurovisió, Melody ja tenia clar que el seu destí final estava escrit: Basilea. Durant el Benidorm Fest, no només va prometre, sinó que va complir la seva paraula en dir "anem a deixar anar la bomba" si aconseguia arribar a la final. I la veritat és que no sorprèn: porta tota una vida dedicada al que més li apassiona, oferir espectacle sobre l'escenari.

Des que va aconseguir el seu passi directe a Eurovisió, Melody no ha deixat de brillar. En el camí cap al gran dia, el 17 de maig, ha anat regalant moments memorables que no només han reforçat l'afecte del públic, sinó que han ampliat la seva legió de seguidors. Els seus càntics al ritme de 'Esa Diva' a les catifes vermelles, el ja cèlebre helicòpter o la seva peculiar connexió amb Lady Gaga no han fet més que confirmar que Melody viu i respira show.

RTVE ha estat al seu costat en cada pas del camí i ho estarà fins al final. Igual que Espanya, que li va donar una emotiva despedida en una autèntica Festa de la Primavera. Va ser un espectacle ple d'emoció i fervor, on els seus seguidors més fidels no només van corejar les seves cançons, sinó que ho van fer lluïnt les seves millors gales. Entre la multitud brillaven samarretes platejades amb la paraula "diva", jaquetes de lluentons i, per descomptat, el icònic barret cordovès, convertit ja en símbol d'aquesta aventura.

| RTVE

La Festa de la Primavera no podia començar d'una altra manera que amb 'Esa Diva' ressonant amb força, mentre María Eizaguirre, rostre clau d'Eurovisió a Espanya, donava pas a una de les nits més significatives per a RTVE. La cadena va aprofitar l'ocasió per presumir de la seva aposta televisiva i retre un merescut homenatge a la història musical d'Espanya a Eurovisió.

I, com era d'esperar, el moment més emocionant de la nit va arribar quan Melody va pujar a l'escenari. Commovuda, va agrair l'afecte rebut des del primer moment i va prometre deixar-ho tot a Eurovisió. "La que hem embolicat", va exclamar entre rialles i emoció, mentre el públic l'ovacionava al crit unànime de "guanyadora". Va ser un instant que va segellar, una vegada més, la connexió única entre l'artista i la seva gent.

Les llàgrimes no van trigar a arribar quan es va projectar un emotiu vídeo que recorria els moments més memorables de la seva carrera. Al teatre, l'atenció de tothom estava centrada en aquesta Melody dels goril·les, però el que realment va sorprendre van ser els missatges plens d'afecte i bons desitjos. Artistes com Pastora Soler, Ruth Lorenzo i Soraya, que també van representar Espanya a Eurovisió, li van enviar els seus més sincers desitjos, sumant una càrrega emocional que va tocar el cor de tots els presents.

| RTVE

La nit també va comptar amb la música d'aquells que també tenien el somni de representar Espanya a Eurovisió i que ara donen suport a Melody. L'escenari es va caure amb l'actuació de J Kbello i va gaudir enganxats com xiclets amb Daniela Blasco.

També hi va haver temps per a moltes rialles quan Samantha Ballentines va interpretar "Abracadabra", de Lady Gaga, juntament amb Melody. No obstant això, María Eizaguirre va parar la gala per deixar anar la bomba de la nit: "La primera semifinal serà el dimarts a La 1 i la segona semifinal a la 2. A més, el divendres, tindrem un documental de Melody amb el seu recorregut fins arribar a Eurovisió".

| RTVE

La sorpresa que ningú s'esperava, i menys Melody, va ser l'entrega del disc d'or per a la cantant andalusa. Entre llàgrimes, va destacar la importància del seu germà, qui, malgrat la seva discreció i el seu treball incansable, ha estat una peça clau en el seu èxit. Una vegada més, el públic és conscient que, darrere d'una diva, hi ha un equip humà que fa possible que els altres brillin. Per això Melody conquista a qualsevol que l'escolti, perquè el seu entorn li aporta llum.

La mateixa llum que Melody va transmetre en pujar a l'escenari per interpretar per última vegada a Espanya 'Esa Diva'. La cantant va tancar la nit amb un fermall d'or, en un esdeveniment que va estar completament centrat en ella. I una vegada més, va deixar anar la bomba. Tot el teatre va vibrar amb la seva actuació, una mostra clara del que està per venir a Suïssa el proper 17 de maig. Independentment dels resultats, el que està clar és que Melody arrasa com un huracà allà on va, i això, estimat lector, no ho aconsegueix tothom.