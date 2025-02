Primeres paraules de Melody després de guanyar el Benidorm Fest: 'Vaig plorar molt perquè...'

Melody representarà Espanya a Eurovisió 2025 amb "Esa Diva" després d'aconseguir la victòria al Benidorm Fest. L'andalusa ha superat tots els seus rivals gràcies al televot del públic, que l'ha recolzada amb el 39% dels vots. Una nit en què s'han rebut 17.420 SMS i 223.094 vots a través de l'aplicació de RTVE Play.

D'aquesta manera, després de la final del Benidorm Fest, al Palau d'esports l'illa, Melody s'ha pronunciat sobre la victòria: "Ara estic atacada. Estic emocionadíssima, no m'ho crec i gràcies gràcies a les persones que en tots aquests dies han demostrat tant d'afecte, han estat recolzant-me".

"No tinc paraules perquè són tants anys que quan passen i passen a vegades han de passar aquest tipus de coses per adonar-te de la dimensió que la gent t'estima i valora. Tot el que facis i lluitis serveix, perquè a vegades no es veuen en el moment, però les recompenses arriben", afegia la cantant.

| RTVE

A més, Melody ha desvelat el que ha passat abans d'arribar a la final del Benidorm Fest: "A l'hotel vaig plorar un munt. Necessitava desfogar-me perquè portava uns mesos de treball molt intensos. Ho hem mirat tot al mil·límetre, la veu, l'escenografia... És una pressió. I avui necessitava plorar abans de venir aquí per donar-ho tot a l'escenari i crec que s'ha notat. El meu equip és la canya, els adoro".

D'aquesta manera, Melody també ha valorat la posició que ha aconseguit en el jurat: "Quan vaig veure que estava la tercera, sincerament tot podia passar perquè qualsevol podria haver guanyat. La meva il·lusió és anar a Eurovisió, però, sincerament, com a artista independent m'ha costat lluitar tant, que ja no espero res. Simplement faig el que crec que sé fer i pel que cada dia lluito i ho dono tot i que després sigui i vingui el que hagi de venir".

| RTVE

"Ha estat emocionant quan el vot del públic ha volgut que jo estigui aquí. Per a mi ha estat un bàlsam d'oli molt ric per al cor i per a l'ànima", afegia sobre el gran suport que ha rebut del públic.

Per tant, té clar quina serà la seva proposta a Eurovisió: "Sempre he portat amb molt d'orgull d'on sóc, que sóc del sud i sóc espanyola i això és el que continuaré fent. Això va per vostès".

"Es farà una volta perquè a Europa s'entengui "Esa Diva" molt millor. El que fem musicalment sorprendrà perquè crec que la cançó dona per a molt, per fer qualsevol tipus d'arranjament i sorprendre. Segur que farem alguna cosa molt cridanera", afegia Melody.