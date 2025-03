Gir de 180º en la candidatura de Melody per a Eurovisió després del que ha anunciat RTVE

Un mes després de la seva victòria al Benidorm Fest,Melody continua treballant a ritme imparable per perfeccionar la estimada proposta que representarà Espanya a Eurovisió 2025. El tema "ESA DIVA", que interpretarà a Basilea (Suïssa) el pròxim 17 de maig, es presenta amb una producció musical completament renovada. Melody comptarà amb una nova direcció artística i una escenografia innovadora.

L'objectiu principal de RTVE éscaptar l'atenció del públic europeu amb una versió internacional de "ESA DIVA". Per a això, s'han potenciat els elements més característics de la cançó original, ressaltant la gran veu i versatilitat de Melody.

La nova producció corre a càrrec de Rick Parkhouse i George Tizzard, productors de Red Triangle Records, un segell reconegut mundialment. A finals de febrer, Melody va treballar juntament amb els productors al seu estudi de Christchurch, al Regne Unit. Després de dues intenses sessions de gravació, es va donar forma a una versió renovada de "ESA DIVA". Aquesta busca ser un viatge musical a través de diverses referències.

| RTVE

Al llarg de la cançó, es poden escoltar diferents matisos en la veu de Melody, presentant una diva diferent en cada moment, cosa que demostra l'ampli rang artístic de la cantant. El resultat final és un tema el ritme del qual va en augment, amb potents cors que subratllen la sensibilitat, garra i potència vocal de Melody.

La reedició de "ESA DIVA" també porta el segell de talent espanyol. L'arranjament musical de la part clàssica espanyola ha estat dissenyat per Guillem Vila Borras, un jove productor valencià establert a Noruega.

| RTVE

L'aspecte escènic de l'actuació d'Espanya a Eurovisió 2025 ha estat acuradament dissenyat per un equip multidisciplinari. La direcció artística de la candidatura, així com el videoclip de "ESA DIVA", està a càrrec de Mario Ruiz, amb més de 15 anys d'experiència en la indústria musical i una destacada trajectòria a Eurovisió Junior 2024 i el Benidorm Fest 2024. Mario Ruiz és conegut per les seves propostes visuals innovadores, on la coreografia juga un paper central.

Quant a la coreografia i direcció de moviment, RTVE també ha incorporat a Mònica Peña i Alex Bullón, dos reconeguts referents en el món de la dansa. L'equip escènic es completa amb Maxi Gilbert, responsable del disseny d'il·luminació. El vestuari, un altre aspecte clau de l'actuació, serà dissenyat per Raúl Amor, estilista de RTVE amb una dilatada trajectòria a Eurovisió des de 2016.

A més, la supervisió de RTVE estarà a càrrec de Mercè Llorens, una experta en la direcció d'espectacles en directe. Compta amb àmplia experiència en esdeveniments com els Premis Goya i Eurovisió Junior 2024.