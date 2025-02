'Estava a l'hospital': Melody revela uns problemes de salut al Benidorm Fest

Melody ja ha descansat unes hores des de la seva victòria al Benidorm Fest, però ha arribat el moment de fer els primers balanços. En una roda de premsa des del Mirador del Castell de la ciutat valenciana, la representant d'Espanya a Eurovisió ha desvelat un problema que va tenir just abans de la seva semifinal. I és que Melody ha confessat que dimecres, tan sols 24 hores de la seva actuació, va estar en un hospital.

"Vaig estar a l'hospital dimecres a la nit perquè estava malalta, no em trobava bé. Vaig anar a l'hospital perquè pel canvi de clima i la pressió em trobava malament i vaig estar amb oxigen i mascareta. No vaig voler dir res perquè no volia preocupar ningú perquè estava molt entusiasmada amb la meva actuació", explicava Melody a la roda de premsa.

"Quan vam acabar ens vam mirar i vam dir: 'ja ho hem fet'. Han estat tants mesos de preparació que quan arriba el moment i passen aquestes cosetes se't derrumba tot. Hem mantingut el tipus perquè hi ha vegades que aquest tipus de coses poden passar, però tenir gent tan bonica al teu voltant fa que hàgim pogut treure tot això endavant bé", afegia.

| RTVE

D'aquesta manera, recordant els problemes de so a la semifinal del Benidorm Fest, ha destacat la seva fortalesa: "Jo estic preparada fins i tot per cantar amb pneumònia, perquè jo m'he menjat uns marrons... Hi va haver problemes tècnics, però vaig fer mil assajos i no va passar res. Per a un artista fer una nota alta no és una cosa molt difícil, és el dia a dia d'un artista. Malament ens posem tots, però crec que a un el fa més artista i persona quan veiem com cadascú afronta les diferents situacions de la vida i ja heu vist que no m'he enfadat"

"Aprofito aquesta oportunitat amb moltes ganes, però sobretot respecte, perquè adoro l'art i la música. Tot ho farem perquè tothom digui 'ole', que és una paraula molt universal. Això és el que hem d'aconseguir a Basilea, que el públic vibri amb la nostra cançó", explicava Melody sobre la seva victòria al Benidorm Fest i el seu futur a Eurovisió.

A més, Melody també ha parlat de la seva proposta: "Un no pot pretendre poder agradar a tothom, però el més bonic és que cadascú tingui el seu criteri i els seus gustos. El que sí que puc dir, i crec que no es pot negar, és que sóc una persona i artista molt lluitadora i treballadora. Independentment dels gustos, ho donaré tot i lluitaré perquè el llistó del nostre país quedi molt alt".