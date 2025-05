Comunicat del sindicat USO de RTVE contra l'estrena de 'La Família de la Tele'

El debut de 'La Família de la Tele' a La 1 ja que ha desfermat una forta crítica interna. El sindicat USO a RTVE ha emès un comunicat contundent en el qual qüestiona tant el contingut del nou programa com el seu encaix dins de la missió de servei públic que ha de regir la televisió pública.

El text, titulat amb ironia "La família monster de la tele", llança dures acusacions contra un format que consideren desorientat, tècnicament deficient i desconnectat dels valors que haurien de guiar la Corporació. El sindicat no escatima en crítiques: "Una barreja d'espectacle sense rumb, fallades tècniques importants (so, imatge, coordinació logística…) i la sensació generalitzada que RTVE està perdent el nord".

El sindicat va més enllà del contingut i posa el focus en el desplegament tècnic i econòmic que ha acompanyat el format. Segons denuncia, es van utilitzar 23 càmeres, motxilles de transmissió i un ampli equip humà per a un espai que no estaria a l'altura del que s'espera d'una cadena finançada amb fons públics. "RTVE té una responsabilitat clara amb la ciutadania. No estem aquí per imitar les cadenes privades ni per competir amb entreteniment buit", recorda el comunicat.

| RTVE

"Ens preocupa la imatge que es projecta cap a dins i cap a fora: el desànim de molts companys i companyes és evident, i la desconnexió amb l'audiència real, també", diu el comunicat del sindicat.

Les crítiques es produeixen després d'una única entrega del programa, que encara no ha mostrat la seva proposta definitiva. Aquest dilluns, en la seva estrena, el format va ser tercera opció marcant un 8,7% i 769.000 espectadors de 15:50h a 17h i un 9,1% i 708.000 seguidors de 18:40h a 20:30h.

"No estem en contra de l'entreteniment, però sí creiem que s'ha de fer des d'un altre lloc, amb una altra qualitat i amb un altre respecte per l'audiència i pels valors del servei públic. RTVE necessita propostes fresques, sí. Però també necessita rigor, qualitat, i una direcció que sàpiga on està i cap a on vol anar", tanca el comunicat.