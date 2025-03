Adéu a 'Next Level Chef', la fallida gran aposta de Telecinco amb un èxit ocult

Molt pocs fracassos a la televisió són merescuts. Hi ha multitud de factors que poden provocar que un programa no funcioni, com una mala programació o una escassa promoció. A Telecinco, 'Next Level Chef' tenia elements per funcionar, però la mala situació de la cadena ha provocat que un format competitiu i atractiu s'acomiadi per la porta del darrere.

Perquè el principal problema de Telecinco és haver perdut la capacitat de generar esdeveniments. Lluny dels seus programes estrella, tots de l'etapa anterior com 'Supervivientes' o 'La Isla de las Tentaciones', el públic no sap el que s'emet a Telecinco, perquè no passa per Telecinco. La cadena compta amb una graella completament allunyada del que busca l'espectador, amb formats d'una altra època, per la qual cosa ni un projecte de nivell aconsegueix salvar els mobles.

| Mediaset

'Next Level Chef' havia d'arribar per tot el que val, com el format revelació de la temporada, però es va promocionar com una estrena més. Un exemple de bona promoció va ser l'arribada de 'La Voz' a Antena 3 després de cinc anys a Telecinco, com un gran esdeveniment i amb una conductora reconeixible i estimada. Potser 'Next Level Chef' no era l'aposta per arriscar amb una nova presentadora, sinó que era necessari apostar per u

n rostre que atragués l'audiència. Tot i que Blanca Romero ha estat a l'altura del seu paper, no es podia confiar tot l'èxit d'un programa en Roro.

D'aquesta manera, 'Next Level Chef' va aterrar a Telecinco el 8 de gener amb un pobre 8,1% i 641.000 espectadors, arrencant a les 22h. Després d'una estrena dolenta, la seva segona entrega es va enfonsar a un 5,5% i 447.000 seguidors, provocant que Telecinco retardés la seva emissió al late night, arribant a arrencar a les 23:45h. Gràcies a aquest nou horari i a l'arrossegament de 'La Isla de las Tentaciones' en l'access prime time va aconseguir pujar en share, però tot i així no ha superat el doble dígit en cap entrega.

| Mediaset

Igual que 'La Isla de las Tentaciones' és el gran èxit de la temporada, 'Next Level Chef' indubtablement és el gran fracàs. No obstant això, en confiar tot el seu èxit en Roro, Telecinco també ha aconseguit un petit èxit entre tant mal resultat. I és que 'Next Level Chef' ha estat tot un èxit a TikTok, aconseguint 163.000 seguidors.

El talent show culinari arriba a comptar amb un vídeo que supera els 30 milions de reproduccions protagonitzat, òbviament, per Roro. Una vegada més queda demostrat que l'èxit a les xarxes socials no es pot traslladar tan fàcilment a la televisió.

Aquest dimecres 12 de març és la final de 'Next Level Chef'. Aquest dimecres acaba el show de Roro. Un format que, lamentablement ningú recordarà, com molts altres amb possibilitats que es van quedar pel camí.