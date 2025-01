RTVE revela l'ordre de posicions de les actuacions de la final del Benidorm Fest

RTVE ja ha revelat l'ordre d'actuacions de la gran final del Benidorm Fest. Presentat per Paula Vázquez, Ruth Lorenzo i Inés Hernand, la nit decisiva serà aquest mateix dissabte 1 de febrer. Una nit en què es descobrirà el nom del representant d'Espanya a Eurovisió 2025.

"Estem impacients perquè per a nosaltres és molt important saber l'ordre per organitzar el show de demà. Avui hi ha assajos i tenim tot l'equip de producció pendent de saber com serà. Serà un gran show, però cal organitzar-lo", començava la roda de premsa Ana María Bordas, codirectora del Benidorm Fest.

"Serà una final d'infart, amb un nivell molt alt de posada en escena. Necessitem saber l'ordre ràpidament", afegia César Vallejo, codirector del Benidorm Fest. D'aquesta manera, el sorteig ha estat amb una mà innocent, els integrants de Nebulossa, que també cantaran a la gran final, per donar el pas al guanyador d'aquesta edició.

| RTVE

Ordre d'actuació de la final del Benidorm Fest.

Daniela Blasco - "U na na" KUVE - "Loca por ti" Mawot - "Raggio di sole" LaChispa - "Hartita de llorar" Mel Ömana - "I'm a queen" J Kbello - "VIP" Lucas Bun - "Te escribo en el cielo" Melody - "Esa diva"

D'aquesta manera, sorprenentment, Melody torna a tancar la gala final del Benidorm Fest després de fer-ho a la seva semifinal. Per la seva banda, Daniela Blasco serà l'encarregada d'arrencar la nit amb el seu gran show.

Cal destacar que Rigoberta Bandini torna al Benidorm Fest tres anys després del seu pas per actuar a la gran final.Després de l'èxit de "Ay mamá" li van seguir singles com "Así bailaba" o "Pamela Anderson", que han convertit l'artista en tot un icona. I a la veterania al Benidorm Fest s'hi suma aquest any la veterania als escenaris amb el grup Amaral, la qual actuació serà la prèvia al llançament del seu nou disc, ‘Dolce vita’, que s'estrena el 7 de febrer.