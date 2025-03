Alfonso Arús sentencia a Melody amb la seva nova versió i revela un detall de la cançó

"Aquesta Diva" ja té una nova versió per enfrontar-se al públic d'Eurovisió a Basilea el pròxim 27 de maig. L'objectiu principal de RTVE és captar l'atenció del públic europeu amb una versió internacional de la cançó, que també ha llançat el seu videoclip. Per a això, s'han potenciat els elements més característics de la cançó original, ressaltant la gran veu i versatilitat de Melody.

Les novetats sobre aquesta proposta no han trigat a ser objecte de crítica pels Eurofans, però també pels mitjans. Com per exemple Alfonso Arús, que ha analitzat els canvis al plató d''Aruser@s' expressant el següent: "És veritat que hi ha alguns canvis notables".

"Es nota que la producció és diferent i que corre a càrrec d'altres productors, que, a més, estan en la cresta de l'onada". I és que la nova producció corre a càrrec de Rick Parkhouse i George Tizzard, productors de Red Triangle Records, un segell reconegut mundialment. A finals de febrer, Melody va treballar juntament amb els productors al seu estudi de Christchurch, al Regne Unit. Després de dues intenses sessions de gravació, es va donar forma a una versió renovada d'"AQUESTA DIVA", que busca ser un viatge musical a través de diverses referències.

"La versió és una mica més electrònica", destaca el presentador, on Tatiana Arús detalla que "és una mica més techno, té més força en l'estribillo i comença més a capella". A més, ha assenyalat que també hi haurà canvi en els ballarins, amb la incorporació deVicky Gómez i Ana Acosta, que també participen en el videoclip. Juntament amb els ballarins Àlex Bullón (coreògraf juntament amb Mónica Peña), Marc Montojo i Iván Matías, que es mantenen respecte al Benidorm Fest.

"M'agrada molt, res a veure", opina Angie Cárdenas. Alfonso Arús ha recordat que en l'anterior versió ell trobava a faltar que comencés cantant a capella, com ho fa en aquesta. "Veurem si això es tradueix després en vots, a veure què passa", insisteix el presentador al plató. On Hans Arús assenyala que "aquest canvi de ritme significa alguna cosa que es demanava des d''Aruser@s'. "Demanàvem donar més empaque a l'estribillo, que li dona moltíssima més força perquè entra amb l'electrònica i això fa que et quedis més".

Va ser en aquest moment quan Alfonso Arús llançava una nova proposta per veure si seguien fent cas "a les seves recomanacions". "Caldria afinar la posada en escena perquè de forma unànime tots han coincidit que hi havia massa coses alhora. Hauríem de simplificar el missatge i fer-lo més diàfan", ha sentenciat.