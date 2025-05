Confirmada la multa a RTVE per publicitat encoberta a 'MasterChef Celebrity'

L'Audiència Nacional ha confirmat una multa de 125.581 euros contra RTVE per realitzar publicitat encobertaen la desena edició de 'MasterChef Celebrity'. El centre de la polèmica és l'aparició d'Amelicius, exconcursant del programa. Aquesta va promocionar productes de la seva marca sense que s'informés clarament a l'espectador del seu caràcter comercial.

La sanció va ser imposada inicialment per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) el 2022. Aquesta té com a origen una visita a 'MasterChef Celebrity' d'Amelia Platón, més coneguda com Amelicius, participant de la novena edició. Després de la seva sortida del format, va llançar la seva pròpia línia de productes sota la marca Amelicius Delicius, enfocada en la cuina saludable i el benestar personal.

Durant la seva reaparició a 'MasterChef Celebrity', Amelicius va participar en una prova sobre el batch cooking, on va assessorar els concursants sobre planificació de menús setmanals. No obstant això, la CNMC i posteriorment l'Audiència Nacional van concloure que aquesta intervenció tenia un propòsit més comercial que editorial. "Va obeir a un propòsit publicitari i constitueix una comunicació comercial encoberta", van afirmar els jutges.

| RTVE

El contingut de 'MasterChef Celebrity' incloïa referències explícites als seus productes, la forma d'adquirir-los per internet. A més, mostrava envasos durant més de tres minuts mentre eren elogiats tant pel jurat com pels concursants. Segons el regulador, aquesta exposició no va ser fortuïta ni neutral: "S'indicava la forma d'adquisició en línia dels productes, la forma de lliurament" i tot això va ser acompanyat de "loes dels presentadors i víctors dels concursants".

La sentència subratlla que la presència de l'antiga concursant no es va aprofitar per oferir una visió informativa sobre el seu emprenedoria, sinó per donar visibilitat a la seva marca. Aquesta afirma que l'entrevista "no se centra en el projecte empresarial i la forma del seu desenvolupament, sinó en la presentació del producte". "El protagonista és el producte a la compra del qual s'indueix, amb més o menys èxit, a l'espectador", afegeix.

Lluny de tractar-se de valoracions espontànies, el tribunal remarca que "el producte és enaltit de forma reiterada per jurats i concursants. No es tracta d'elogis ocasionals ni espontanis, ja que provenen dels jurats que condueixen el desenvolupament de l'entrevista i són ells qui remarquen de manera insistent les bondats del producte".