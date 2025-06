TVE posa data d'estrena a 'La Connexió', el seu nou concurs amb Lara Álvarez

Després de l'èxit d'audiència de 'The Floor', TVE continua apostant pels concursos. Aquesta vegada, agafarà el relleu l'únic programa de la televisió on tot està connectat, 'La Connexió'. Un

trepidant quiz show que serà la primera adaptació internacional del format neerlandès 'The Connection', presentat per Lara Álvarez.

El concurs, produït per RTVE en col·laboració amb Satisfaction Iberia, ja té data d'estrena. Com era d'esperar, arribarà a les nostres pantalles el proper dimecres 25 de juny ocupant el lloc de 'The Floor'.

El format parteix d'una premissa inèdita: totes les respostes que es donen durant el programa condueixen a un únic concepte que està relacionat amb totes elles, la connexió final. I no només les preguntes, sinó que fins i tot els mateixos concursants mantenen vincles en comú.

| RTVE

Com diem, a cada emissió competeixen cinc concursants que tenen alguna cosa en comú i el joc consta de cinc rondes. En les quatre primeres han de respondre preguntes de cultura popular i curiositats basades en vídeos, fotos, muntatges o enunciats singulars.

La gran novetat i reclam del programa és que el plató canvia en funció de les preguntes, ja que compta amb la innovació de la realitat augmentada. Per això, la ronda final és icònica, per la seva posada en escena i ritme trepidant, ja que es resol en només tres minuts. Tot el concurs gira entorn d'una premissa inèdita: les respostes de totes les preguntes condueixen a una única resposta que està relacionada amb totes elles: la 'connexió final'.

El format resulta visualment espectacular. És el primer concurs que combina elements reals amb realitat augmentada. Els concursants són en un plató on les preguntes i l'escenografia es veuen potenciades amb la realitat augmentada.

| RTVE

Aquest concurs és un format jugable també des de casa i un autèntic repte per als participants. Cada emissió planteja entre 30 i 40 preguntes, totes amb una única resposta correcta i una connexió comuna que els concursants han de descobrir.

Al llarg de sis programes connectats entre si, els guanyadors de cada nit s'enfrontaran en una gran final. Cada emissió ofereix un premi de 3.000 € si s'encerta la connexió final, però si no s'aconsegueix trobar el concepte que ho uneix tot i, per tant, la resposta final, aquest pot es sumarà al premi de l'últim programa, la Gran Connexió Final, dotada amb 40.000 euros.