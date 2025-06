Per què aquesta nit no s'emet 'The Floor' amb Chenoa a La 1?

Males notícies per als seguidors de 'The Floor', presentat per Chenoa. El concurs dels 100 participants que s'enfronten en un enorme tauler desapareix avui, dimecres 4 de juny, de la graella de TVE. La cadena ha cancel·lat l'emissió de 'The Floor' just abans de la final, tot i el seu sòlid rendiment d'audiència des de la seva estrena.

Recordem que 'The Floor' és un emocionant concurs on 100 participants competeixen per dominar un gegantí tauler digitaldividit en cent caselles, cadascuna de les quals representa una categoria de coneixement diferent. El joc és simple: reptar els teus oponents, guanyar les seves caselles i conquerir tot el tauler. En successius duels ràpids i intensos, els participants han d'identificar imatges, sons o respondre preguntes més ràpid que els seus rivals.

Amb Chenoa al capdavant, 'The Floor' ha aconseguit consolidar-se com una de les propostes més destacades de la temporada. El programa, que va debutar l'any anterior a Antena 3 amb Manel Fuentes, va trobar una segona vida a TVE, on s'ha enfrontat cada dimecres a altres ofertes d'entreteniment com 'Traitors' i 'La noche de los récords'. De fet, 'The Floor' ha estat líder absolut de la nit dels dimecres, amb una mitjana en les seves sis primeres setmanes de l'11,9% de quota i 1.049.000 espectadors.

| RTVE

D'aquesta manera, la cancel·lació de 'The Floor' arriba avui, dimecres 4 de juny, de manera inesperada per al seu públic. Estava previst que el concurs tornés aquesta nit amb el seu penúltim episodi, però ha estat retirat de la graella davant la semifinal de la UEFA Nations League entre Alemanya i Portugal. El partit s'emet aquesta nit, a les 21h, a La 1, cosa que ha obligat a reestructurar la programació, amb l'emissió de 'La Resposta', el programa de David Broncano, just després.

Així, els espectadors de 'The Floor' es queden sense una nova entrega aquesta setmana. Per tant, hauran d'esperar al pròxim dimecres 11 de juny per poder gaudir de la semifinal del concurs presentat per Chenoa. Amb aquest retard, la final de 'The Floor' també s'ajorna, i finalment s'emetrà el dimecres 18 de juny a La 1.