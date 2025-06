Broncano ha de donar explicacions per l'absència d'Eva Hache a 'La Revuelta'

Que 'La Revuelta' es quedi sense convidats no és cap novetat, i que David Broncano ho exposi en directe, tampoc. En diverses ocasions, el programa ha patit plantades d'última hora i ha hagut de recórrer a convidats d'emergència, avisats aquella mateixa tarda.

Això va ser precisament el que va passar ahir. El curiós és que la persona que va protagonitzar la plantada va acabar esmenant el seu error. L'entrevista prevista per a la nit de dimecres a La 1 comptava amb la visita de Leo Harlem i Eva Hache, però aquesta última no hi va assistir.

Els dos còmics havien de presentar l'espectacle de comèdia Mentes peligrosas. Tanmateix, una avaria al tren que tornava des de Cadis ha fet que la humorista fos present al teatre a temps per a la gravació del programa.

Però sorprenentment això no ha estat un impediment per a ella que, compromesa amb la seva feina, ha decidit assistir a 'La Revuelta' via telemàtica. Així, Eva Hache, pendent de tota l'entrevista, ha fet una videotrucada amb el programa com en els temps de la pandèmia.

| RTVE

El curiós de tot plegat és que s'ha hagut de tancar al bany i la connexió al tren no anava gaire bé, per dir-ho d'alguna manera. Una aparença d'allò més surrealista i divertida en què ha fet una visita guiada pel bany del tren.

Degut a la seva connexió dèbil, la còmica s'ha quedat congelada diverses vegades, provocant el riure de l'espectador i aportant si cal encara més humor a la situació. "Leo, t'has oblidat de dir que tenim uns bolos a Madrid!", intentava expressar mentre se li tallava la connexió.

"Els frames que s'estan quedant són els millors", va afegir Grison entre rialles. Per això, ha estat una entrevista difícil de gestionar sumat a les interrupcions de David Broncano i el desfasament de la trucada. "Hem perdut l'Eva", va expressar Leo Harlem amb intenció de tancar la connexió. "He tornat!", va exclamar l'actriu entre rialles per després mostrar amb tot detall de luxes el minúscul bany del tren.