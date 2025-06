'The Floor' ja té la seva guanyadora a La 1 després d'un renyit duel final

La primera edició de 'The Floor' a La 1 ha arribat al seu final amb una nit trepidant que ha culminat amb la victòria de la Mercedes, una administrativa de 44 anys. S'ha proclamat vencedora del concurs després d'imposar-se en l'últim duel i fer-se amb les 100 caselles del tauler. Una victòria històrica que posa la cirereta a una temporada que ha liderat els dimecres durant vuit setmanes consecutives.

Amb només 13 concursants en joc a l'inici de la final de 'The Floor', la lluita pel domini del terreny es presentava molt renyida. L'Alejandro Céspedes partia amb avantatge, controlant 49 caselles, però no estava sol, ja que l'Ana Valeria li trepitjava els talons, decidida a arrabassar-li el lideratge.

Tanmateix, va ser la Mercedes qui va saber gestionar millor la pressió de 'The Floor'. Amb pas ferm va anar conquerint casella rere casella fins a situar-se a les portes de la final, amb un domini aclaparador del tauler: 97 caselles al seu nom. La seva rival en el duel definitiu va ser l'Edgar, que defensava la categoria de "'MasterChef'", mentre que ella comptava amb la temàtica "tenistes", que va triar per enfrontar-se cara a cara pel tot o res.

| RTVE

L'enfrontament final va ser vibrant, amb l'Edgar prenent avantatge en diversos moments. Però la Mercedes no es va rendir, va remuntar en el tram final i va aconseguir la victòria. "M'he quedat sense paraules", va confessar visiblement emocionada després de fer-se amb el tauler complet i els 100.000 euros del premi.

Lluny d'improvisar, la Mercedes ja té clar què farà amb els diners. "M'agradaria invertir-los en els estudis dels meus fills i ens agradaria fer un viatge els 4, la ruta 66", compartia després de proclamar-se guanyadora. I com a colofó, va llançar una celebració molt personal: "Punt, joc, set i partit!", abans d'adreçar-se a la seva família amb un somriure: "Nois, feu les maletes que marxem de ruta!".

Recordem que el concurs presentat per la Chenoa ha funcionat en audiències, sent líder de la nit de dimecres. D'aquesta manera, la final de 'The Floor' ha aconseguit màxim amb un magnífic 14% i 1.195.000 espectadors a La 1.