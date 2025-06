TVE prepara el seu 'Pekín Express' amb l'adaptació del reality 'Race Across the World'

TVE prepara l'adaptació de 'Race Across The World', un nou format que combina la pressió d'una cursa amb la riquesa d'un programa de viatges, mostrant paisatges, cultures i desafiaments en temps gairebé real. Produït per RTVE en col·laboració amb Zeppelin, es tracta d'un nou reality per al prime time que recorda a l'estil de 'Pekín Express'.

A 'Race Across the World' sis parelles formades per celebrities del món de la cultura, l'esport o la televisió i un acompanyant de la seva confiança, han de recórrer una ruta extensa a través d'Amèrica Llatina. Tanmateix, no podran utilitzar avions ni dispositius electrònics, com telèfons mòbils o GPS. Han de viatjar únicament per terra o mar, amb un pressupost limitat que serà equivalent al preu d'un bitllet d'avió des del punt d'inici fins al final de la ruta.

El viatge es divideix en diferents trams i, a cada un dels episodis, els equips han d'arribar a un checkpoint específic que es revela a l'inici de l'etapa. En arribar, han de signar un llibre de viatges que registra el seu ordre d'arribada. Aquest també determinarà l'ordre de sortida a la següent etapa, respectant les diferències horàries entre els equips.

Durant el trajecte, els concursants de 'Race Across The World' han de prendre decisions estratègiques sobre quin transport utilitzar, on dormir i com administrar els seus diners. Si es queden sense fons, poden treballar per guanyar una mica de diners extra.

Cal destacar que 'Race Across The World' va ser guardonat amb un BAFTA el 2020 com a Best Reality and Constructed Factual. El format de la televisió britànica que triomfa a la BBC des de fa cinc temporades, compta a més amb una versió celebrity, a la qual se sumarà una segona aquest any.

Creat per Studio Lambert i distribuït per All3Media International, el format ha estat adaptat als Països Baixos, Dinamarca (‘Først til verdens ende’) i Finlàndia (‘Race Across the World Suomi’). A més, aquest any s'està preparant una versió a Alemanya per a la ZDF, i una altra a Noruega per a Discovery.