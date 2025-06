Els sindicats de RTVE esclaten contra 'La Família de la Tele' i assenyalen el seu 'fracàs'

'La Família de la Tele' travessa un dels seus moments més crítics. Als discrets dades d'audiència i als constants canvis a la graella, s'hi suma ara una denúncia frontal des de dins de RTVE. El sindicat CCOO ha fet públic un comunicat en què qualifica el format de "fracàs" i insta RTVE a fer una revisió urgent de la seva estratègia.

"El programa no ha funcionat i com més aviat es reconegui, abans se'n podrà aprendre", sentencia el text difós pel sindicat, que no estalvia contundència. CCOO assenyala que l'espai no ha estat a l'alçada de les expectatives generades i llança un missatge clar a la direcció: "Adaptar-se no pot ser una opció, és una obligació". A més, recorden que RTVE "no pot romandre aliena a l'evolució d'una societat en constant transformació".

El sindicat va més enllà de les dades d'audiència i planteja una crítica estructural. Per a CCOO, 'La Família de la Tele' va néixer amb una proposta ja "caduca", incapaç de connectar amb les demandes actuals del públic. Lluny de revitalitzar les tardes de La 1, assenyalen que l'espai hauria deteriorat encara més la franja, arrossegant en la seva caiguda formats emblemàtics de la cadena com 'Aquí la terra' o el Telediari.

| RTVE

A RTVE es dona per fet que el final del format és proper, i el sindicat reclama que aquesta cancel·lació sigui vista com una oportunitat de canvi real. "Es pot omplir amb noves produccions internes, amb noves idees, nous formats", proposen per al plató, apostant per aprofitar els recursos invertits per donar pas a continguts amb més valor públic.

Un dels punts més polèmics del comunicat apunta a l'equip de 'La Família de la Tele'. "Representen una etapa ja superada per l'audiència", afirmen en relació amb noms com Kiko Matamoros, María Patiño o Belén Esteban. En aquesta línia, el sindicat llança un advertiment: "La nostàlgia no pot ser el motor de la programació de la televisió pública" i "apostar pel passat és, en moltes ocasions, condemnar el futur".

Finalment, el sindicat apunta a les tensions mediàtiques que han envoltat l'espai des de la seva estrena. Denuncia que el debat públic ha estat condicionat per interessos aliens a la Corporació: "Posicions contaminades per interessos externs i per pressions mediàtiques interessades en la crítica permanent cap a RTVE". Tot i això, CCOO remata el seu diagnòstic amb una conclusió taxativa: "El fet incontestable és que 'La Família de la Tele' no ha funcionat".