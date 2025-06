TVE anuncia el retorn de Mercedes Milá com a presentadora: així serà el seu nou programa

Bones notícies per a Mercedes Milà, que es posa al capdavant d’un nou programa d’entrevistes a TVE: ‘Me meto en un jardí’. Produït en col·laboració amb Zanskar Producciones, en aquest viatge la periodista es mourà en una caravana. Durant el recorregut, coneixerà i escoltarà de manera espontània personatges del món rural, i també aquells que treballen i cuiden els jardins que descobrirem.

La destinació final de ‘Me meto en un jardí’ serà un espai natural especial on farà una entrevista a una persona coneguda. A hores d’ara de la seva vida, Mercedes Milà es proposa fer entrevistes en profunditat, allunyades de l’actualitat, del soroll, de la ciutat. Mantindrà converses amb calma i en un escenari tranquil, preciós, a la natura domesticada per l’home.

Però els espectadors no es podran relaxar. És Mercedes Milà i resulta imprevisible. Es ficarà en jardins, literalment i metafòricament.

| RTVE

Recordem que, el passat mes de febrer, Mercedes Milà ja va desvetllar els primers detalls d’aquest projecte a ‘59 segundos’. "Tornaré en petit perquè no estic en condicions per ser la Milà que era. He de fer alguna cosa que sigui petita", confessava la comunicadora.

"El meu somni ha estat preguntar a persones sàvies i la majoria són grans. M’agradaria buscar-les per Espanya i parlar amb elles, amb calma i amb silencis. Això m’encantaria", explicava. Una faceta més calmada per a Mercedes Milà allunyada dels estudis de televisió: "No m’agradaria entrar en un plató i barallar-me".

D’aquesta manera, es tracta del retorn de Mercedes Milà com a presentadora després de ‘No sé de què me hablas’, que no va funcionar en audiències en assolir un fluix 8% i 843.000. El programa es va emetre en diverses franges, com l’access de dijous, on es va moure al voltant del 6%. Després d’aquests mals resultats, La 1 el va traslladar després de la Copa del Rei, on va aconseguir pujar al doble dígit, millorant la seva mitjana.

Per tant, ‘Me meto en un jardí’ serà una de les noves apostes de TVE per al proper curs, juntament amb el recentment anunciat ‘DecoMasters’. A més, la cadena es troba ara mateix en plenes gravacions de ‘MasterChef Celebrity’, l’estrena del qual està prevista com és habitual per al setembre. A més, també tornarà ‘Late Xou con Marc Giró’ a l’inici del proper curs i també s’ha confirmat la renovació del concurs ‘The Floor’ després del seu lideratge els dimecres.