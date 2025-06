'El Desafiament' avança una prova extremadament dura de Patricia Conde que preocupa el jurat

Una temporada més, 'El Desafío' no deixa indiferent a ningú. Encara que la seva estrena no arribarà fins a l'any que ve, el concurs ja ha acabat de gravar la seva nova edició. Algunes píndoles en forma d'imatges ja han sortit a la llum perquè l'espectador vagi escalfant motors.

Una de les concursants d'aquesta nova edició serà Patricia Conde, que ahir va visitar 'El Hormiguero' per presentar tots els projectes que té entre mans, inclosa la pel·lícula dirigida per JJ Vaquero que s'estrenarà al setembre. Tot i que la seva visita va ser acordada per Pablo Motos principalment per parlar de la seva participació a 'El Desafío'.

"Tothom ha quedat boig amb tu. No només per les proves, sinó que tothom em parlava bé de tu", va començar expressant el presentador. Per continuar revelant que un dia va visitar el plató per veure les gravacions i va demanar que aturessin una prova:"Vaig dir: traieu-la, que no pot més! Però ho vas fer".

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' va revelar un petit avançament de la prova extrema amb la qual fins i tot el mateix presentador es va espantar. Al vídeo emès, apareix Patricia Conde entre flames i lluitant contra el foc intentant treure's uns candaus.

| Atresmedia

"Et mentiria si et digués que no estic esgotada, amb diverses lesions a sobre. Va ser molt dur", relatava davant les càmeres de 'El Desafío' després de recordar el seu pas pel programa i mentre apareixia traient-se un candau del coll.

El moment més emotiu el va protagonitzar Pilar Rubio. La membre del jurat no va poder contenir les llàgrimes per l'angoixa i va arribar a demanar que aturessin la dura prova:"Ho he passat molt malament. Volia que s'acabés ja. A la Patricia li tinc un afecte especial i, de veritat, ho he passat fatal".

Aquestes no són les primeres imatges que el programa revela. Fa uns dies, amb la visita de Roberto Leal a 'El Hormiguero', el programa va emetre les primeres imatges del que passarà en aquesta sisena temporada. A més, recordem que la nova temporada de 'El Desafío' comptarà amb concursants com Jessica Goicoechea, Willy Bárcenas, Eva Soriano, Daniel Illescas o José Yélamo. També Eduardo Navarrete, María José Campanario i la ja esmentada Patricia Conde.