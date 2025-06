TVE comença les gravacions de 'Sin Gluten', una nova sèrie de comèdia amb Diego Martín

RTVE ja ha començat les gravacions de la seva nova sèrie 'Sin Gluten'. La cadena pública continua apostant per nous formats i sèries per tal d'assegurar bones audiències de cara al futur. Aquesta vegada ho fa apostant per una comèdia que compta amb la participació d'Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista i peça clau darrere de l'èxit de 'La que se avecina'.

El serial estarà protagonitzat per Diego Martín, un cuiner en crisi, la vida personal del qual ha tocat fons. En un gir inesperat, decideix tornar a l'escola de cuina on ell mateix es va formar en la seva joventut, aquesta vegada per impartir classes a un grup de joves marginats.

Completen el repartiment intèrprets com Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta i Antonio Resines. També compta amb la col·laboració especial deMarta Fernández Muro i Fernando Tejero, juntament amb nous talents com Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana i Tadeo Masó.

La sèrie està produïda per Onza en associació amb RTVE i Prime Vídeo i es rodarà durant aquest estiu a l'espai anomenat LA BOTONERA de Leganés, on se centrarà tota l'activitat escolar, juntament amb escenaris naturals als voltants de Madrid i Getafe.

| RTVE

La comèdia ha estat creada per Araceli Álvarez de Sotomayor (cocreadora de ‘Machos Alfa’, ‘Muertos S.L.’), Javier Aguayo i Germán Aparicio, i sota la direcció d'Araceli Álvarez de Sotomayor, Vicente Villanueva (‘Nacida para ganar’, ‘Toc Toc’, ‘Sevillanas de Brooklyn’, ‘El juego de las llaves’, ‘La ternura’) i Fernando García-Ruiz (‘Como yo te amo’, ‘Descarrilados’, ‘Odio el verano’, ‘Mala persona’). De la producció executiva se n'encarreguen José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica i Araceli Álvarez de Sotomayor.

'Sin Gluten' parla de aquestes persones a qui els costa trobar el seu lloc al món però que, contra tota expectativa i de la manera més arbitrària, acaben trobant-lo. Per a alguns dels personatges, l'escola de cuina serà una primera oportunitat; per al protagonista, l'última.

A més, és una comèdia intergeneracional que aborda temàtiques universals com la redempció i la inclusió social. A través de la cuina, permetrà també parlar, de manera indirecta, de temes com el treball en equip, l'ambició, l'amor o l'amistat.

Així és 'Sin Gluten'

| RTVE

Ricardo (Diego Martín) no reconeix que té un problema amb l'alcohol. Per què ho hauria de fer si acaba de rebre una Estrella i el restaurant del qual és soci està ple des que es va inaugurar?

Però una nit en què ha begut més del normal (que ja és dir) fica la pota i és acomiadat. Sense cap altra sortida, decideix tornar a l'escola de cuina que li va donar la seva primera oportunitat a la recerca d'una segona. Només que aquesta vegada ell serà el professor.

Els seus alumnes són nois de tota mena, alguns de famílies benestants, altres becats per estar en risc d'exclusió social, i l'ajudaran a recuperar la passió pel seu ofici. Pel camí descobreix que la vida té molt a veure amb la cuina: com més senzilla i autèntica, més es gaudeix.