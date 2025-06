Les paraules de Sílvia Alonso davant la pregunta de David Broncano a 'La Revuelta'

'La Revuelta' va tancar ahir la seva nit amb la visita d'Álex González i Silvia Alonso per promocionar "Ladrones. La tiara de Santa Águeda", una sèrie que s'estrena aquest 13 de juny a la plataforma Disney Plus i que consta de sis capítols. El dia anterior, l'actor havia visitat l'espai de 'El Hormiguero' amb el mateix propòsit, però acompanyat d'Antonio Pagudo.

No és la primera vegada que els convidats visiten primer l'espai d'Antena 3 i després el de La 1. És més, d'aquest tema ja en va deixar anar algunes pinzellades David Broncano assegurant que Pablo Motos i la cadena exerceixen pressions per tenir els protagonistes del moment en absoluta primícia.

Polèmiques a banda, l'entrevista va estar plena d'expectació perquè era la primera vegada de Silvia Alonso visitant en qualitat de convidadael programa de la seva parella a RTVE. No hi van faltar els riures, anècdotes ni tampoc les reivindicacions. I el presentador no va dubtar a posar de manifest que estava entrevistant la seva xicota.

| RTVE

"Quantes notícies han tret de 'La xicota de Broncano presenta una sèrie'?", va preguntar David Broncano. A la qual cosa Silvia Alonso va respondre que "probablement el 90%" d'elles tindrien aquest titular. "Suposo que demà en sortiran unes quantes més", va afirmar la intèrpret sense cap mena de recança.

Però la veritable reivindicació va arribar quan el conductor de 'La Revuelta' va fer les dues preguntes clàssiques. En to de broma, va preguntar a Silvia Alonso si actualitzaria alguna dada, en referència al número de sexe. "Mare meva, demà tots els titulars 'la xicota de David Broncano'", va afegir el presentador. "És que, exactament demà hi haurà milers de titulars nous...", advertia l'actriu.

Per a segons després alçar la veu: "La veritat és que som al 2025 i m'agradaria que deixessin de fer aquests titulars, d'instrumentalitzar-nos, invisibilitzar-nos... aquestes coses que se'ns fan a les dones. Però tant se val, que escriguin el que vulguin", va expressar amb la intenció d'aturar l'estratègia dels portals digitals per aconseguir més visites amb el ja normalitzat 'clickbait'.