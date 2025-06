TVE prepara una revolució als seus Telediaris amb la inesperada sortida de Marta Carazo

Al desembre de 2023, Marta Carazo es va incorporar a RTVEper presentar la segona edició del Telediario. La periodista deixava la seva etapa com a corresponsal a Brussel·les per substituir Carlos Franganillo, després d’haver fitxat per Informativos Telecinco. Tanmateix, des de la seva incorporació al gener de 2024, la seva permanència a la cadena pública no ha acabat de quallar, i dos mesos després, s’acomiada de l’informatiu.

D’aquesta manera, no serà presentadora del Telediario 2 a partir de la pròxima temporada, segons informa El Independiente. Després de la jubilació d’Ana Blanco, qui va tancar la seva etapa a Informe Semanal, i la sortida de Carlos Franganillo rumb a Informativos Telecinco, Marta Carazo i Alejandra Herranz s’han convertit en les principals veus dels serveis informatius de TVE en els últims temps. Fa tot just un any, ambdues van ser les encarregades de cobrir des del Vaticà l’elecció del nou Papa.

Tot i això, RTVE ha decidit prescindir d’ella. Tal com afirma el citat mitjà, la presentadora ha admès en una conversa telefònica que no sap "res". Ni confirma ni desmenteix el que ha passat. Tampoc s’ha pronunciat el departament de Comunicació de la Corporació.

| RTVE

Amb aquest canvi, la televisió pública ja ha posat en marxa unprocés de selecció interna per trobar el pròxim presentador o presentadora dels informatius, segons confirma Dircomfidencial. Més d’una desena de periodistes de la cadena ja han participat en aquest càsting, que consisteix en proves de presentació davant les càmeres.

Marta Carazo no serà l’única que s’haurà d’acomiadar de RTVE. Un altre canvi substancial succeirà a la ràdio. Josep Cuní també deixarà de presentar i dirigir Las mañanas de RNE. El periodista català de 72 anys compleix així el seu contracte de tres anys amb la Corporació. Durant els dos primers va ser presentador i director de 24 horas, l’informatiu nocturn de Radio Nacional de España. Serà a finals de juny o principis de juliol quan es faci oficial el planter de RNE per al curs 2025-2026.

Així, Marta Carazo finalitzarà per ara la seva etapa a la cadena pública després d’haver tingut tota la seva trajectòria lligada a RTVE. Va començar al Canal 24 Horas com a presentadora d’informatius i va dirigir els programes 'Casa de América' i 'A fondo'. Més tard, es va incorporar al Telediario per cobrir la Casa Reial, va passar per l’àrea d’Economia —que va liderar entre 2018 i 2019— i va ser codirectora d’Europa 2020. El 2020, va assumir el càrrec d’adjunta a l’edició del Telediario 1.