'La Família de la Tele', a punt de la cancel·lació definitiva, després de les seves audiències

El futur de 'La Família de la Tele' penja d'un fil. El programa de tarda de La 1, presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua, no ha aconseguit connectar amb l'audiència des de la seva estrena el passat 5 de maig. És per això que, després de les seves males audiències, RTVE ja contempla posar-hi punt final tot just un mes després del seu llançament.

Aquest dijous, diversos mitjans han assegurat que la Corporació hauria pres la decisió de cancel·lar 'La Família de la Tele' de manera definitiva. Entre les opcions que s'estarien valorant per comunicar el final, hi hauria fer-ho de manera directa o esperar a l'inici del Tour de França. Aquest comença el proper 5 de juliol i les seves etapes coincidirien en franja amb 'La Família de la Tele'.

Tot i els rumors, fonts de RTVE consultades per TVeo insisteixen que, de moment, "no hi ha una decisió presa", tot i que s'està valorant la cancel·lació definitiva. Per tant, després de les seves males audiències, tot apunta que el final de 'La Família de la Tele' podria estar més a prop que mai. Aquesta cancel·lació també podria suposar el final definitiu de l'univers 'Sálvame', encara que previsiblement alguns dels col·laboradors podrien saltar a altres projectes.

| TVE

Recordem que aquest dimecres 11 de juny, 'La Família de la Tele' ha caigut a mínim històric amb un 5,4% i només 450.000 espectadors. El programa de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua ha tornat a ser setena opció de la seva franja, comptant les cadenes autonòmiques. Amb aquest resultat, està 4,6 punts de quota per sota de la mitjana de La 1 aquest dimarts, que ha estat segona amb un 10%.

En coincidència, en la franja de 15:57h a 17:17h, el lideratge ha estat per Antena 3, que marca un excel·lent 13,5% i 1.132.000 amb 'Sueños de libertad' i els primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. Amb distància, l'han seguit les cadenes autonòmiques (9,5% i 793.000), Telecinco (8,7% i 731.000) amb 'Tardear', Cuatro (8,2% i 688.000) amb 'Tot és Mentida' i laSexta (6,9% i 581.000) amb 'Zapeando'. A més, en sisena posició, també per sobre de 'La Família de la Tele', hi ha estat La 2 amb un 5,6% i 467.000 telespectadors.