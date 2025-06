Crisi a RTVE: dimiteix en bloc la direcció del Centre Territorial de València

El centre territorial de RTVE a València ha patit un terratrèmol intern després de la dimissió en bloc de la seva cúpula directiva. Arantxa Torres, directora des de 2018; Aurora Moncholi, responsable d'Informatius; i Gemma Guzmán, editora d'aquests espais, han renunciat als seus càrrecs. Una resposta directa al que consideren una situació insostenible de precarietat laboral i estructural.

La gota que ha fet vessar el got ha estat l'anunci del president de RTVE, José Pablo López, queel centre passarà a exercir funcions de producció. La mesura ha estat interpretada internament com una sobrecàrrega addicional per a un equip que, segons va traslladar a la direcció, ja no pot assumir més tasques a causa de la manca de personal i d'unes instal·lacions obsoletes.

La seu de RTVE a la Comunitat Valenciana es troba a Paterna i no disposa d'estudis propis, un problema que arrossega des de fa anys. Els representants del centre han reclamat reiteradament el trasllat a València ciutat i una integració amb RNE que permeti optimitzar recursos. Aquesta petició es va reactivar amb força durant la visita recent del Consell d'Administració, celebrada a la ciutat, on ja s'havia advertit que el volum actual de feina no és sostenible sense una millora dels recursos.

| RTVE

L'importància informativa del centre valencià ha crescut notablement des d'episodis com la DANA. Tanmateix, ni aquest augment de visibilitat ni el suport polític han anat acompanyats d'inversions reals. Tampoc ajuda que el conveni amb la Generalitat estigui caducat des de 2015, cosa que contribueix a una situació d'incertesa sobre la col·laboració institucional.

Un altre factor que ha generat descontentament és el nou model organitzatiu de RTVE. Fins fa poc, els centres territorials estaven sota l'òrbita del cap d'Informatius, actualment Jon Ariztimuño. Tanmateix, des del desembre de 2024, aquesta funció és a mans de Cristina Bravo, al capdavant d'una nova direcció territorial creada per a aquest fi. Segons ha revelat El Mundo, aquest canvi ha provocat un sentiment de pèrdua d'interlocució directa i una major desconnexió amb el nucli decisori.

Per la seva banda, José Pablo López ha assegurat en seu parlamentària el seu compromís amb reforçar els centres territorials, dotant-los de més mitjans i visibilitat en la programació nacional. De fet, s'han inclòs en espais com 'Mañaneros' i s'ha ajustat l'horari dels informatius territorials. Tanmateix, aquests gestos encara no s'han traduït en millores tangibles, i comencen a generar friccions similars a les viscudes en l'anterior crisi interna de 2020.