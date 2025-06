La productora de 'MasterChef' defensa Rosa Benito i esquiva el seu passat al cor

Un dels noms que més va sorprendre quan, fa un mes, es va anunciar el casting de 'MasterChef Celebrity' va ser el de Rosa Benito. Tot i que és una figura molt coneguda de la televisió, la seva trajectòria ha estat més lligada als programes del cor, un perfil poc habitual entre els concursants del talent culinari.

Però ara, la que un dia va ser cunyada de Rocío Jurado sembla haver decidit reinventar-se. Ha optat per fer el salt a la televisió pública, encara que això impliqui coincidir a la mateixa cadena amb alguns dels seus antics companys de 'Sálvame'. De fet, durant la roda de premsa de presentació dels concursants de 'MasterChef Celebrity', va protagonitzar un moment cridaner: va plantar en directe el programa 'La família de la tele'

Tot i així, Rosa Benito es posarà al capdavant dels fogons més famosos de la televisió i, per ara, la productora està molt contenta amb la seva aposta. Tant és així que la responsable de 'MasterChef' i CEO de la productora, Shine Iberia, Macarena Rey, ha tret pit davant d'aquest fitxatge als esmorzars de l'Acadèmia de Televisió.

| RTVE

"Evidentment, nosaltres fem els castings cada any i tots són diferents. Aquest any, el client ens ha demanat que hi posem algun perfil més popular, per dir-ho d'alguna manera", justificava a l'hora d'explicar la elecció de Rosa Benito.

A més, ha intentat deslligar la figura de la televisiva del món del cor i remarcar que des de fa dos anys és actriu. "És una senyora que fa dos anys que és actriu, està fent una obra de teatre que es diu Las pensionistas. Està treballant en això, et pot agradar o no".

Macarena Rey no va voler pronunciar-se sobre l'etapa de Rosa Benito a la premsa rosa, però sí que va destacar com ha canviat l'interès social al voltant d'aquest tipus de continguts: "La societat ha canviat. L'evolució social ha afectat això. S'està veient ara amb 'La Família de la Tele'. Aquest tipus de contingut no té tant d'interès com tenia".