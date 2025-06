TVE prepara la seva nova comèdia, 'Gluten free', amb una guionista de 'La que s'acosta'

Televisió Espanyola aposta fort per assegurar bones audiències de cara al futur. En els darrers mesos, la cadena pública ha incorporat nombrosos rostres procedents de cadenes privades i continua desenvolupant i adaptant nous formats amb l’objectiu de superar la competència.

Els darrers moviments que avalen la reestructuració són l’èxit de 'The Floor' amb Chenoa o la consolidació de formats com 'Cifres i lletres' o el ja establert 'Saber i guanyar'. De cara a aquest estiu, TVE ja ha confirmat les seves quatre apostes per al prime time de La 2, tot plegat sota la premissa d’un servei públic.

Sumat a això, la cadena podria estar preparant una nova sèrie de cara a l’any vinent. Segons avança Yotele, TVE ja es troba en ple rodatge de 'Gluten Free', una nova comèdia produïda per Onza. La sèrie compta amb la participació d’Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista de renom i peça clau darrere de l’èxit de 'La que se avecina', qui co-crea aquest projecte juntament amb Javier Aguayo.

La trama de 'Gluten Free' presenta un cuiner en crisi, la vida personal del qual ha tocat fons. En un gir inesperat, decideix tornar a l’escola de cuina on ell mateix es va formar en la seva joventut, aquesta vegada per impartir classes a un grup de joves marginats.

Aquest nou rol no només marcarà el seu camí cap a la recuperació de l’alcoholisme, sinó que també propiciarà una profunda catarsi personal i el naixement d’un fort vincle amb els seus alumnes. 'Gluten Free' se suma a l’oferta de la cadena pública amb la promesa d’una comèdia que, més enllà de l’humor, explorarà les segones oportunitats i la importància de trobar un propòsit vital.

Aquesta nova producció anirà a càrrec d’Onza, responsable de títols com 'Atasco', 'El ministeri del temps' i 'Operació Barri Anglès'. Segons va revelar recentment TVE a través del seu portal de transparència, el cost de producció ascendeix a 1.984.000 euros. L’elecció del format —una comèdia amb rerefons social— respon a una tendència cada cop més present a la televisió espanyola: oferir entreteniment sense deixar d’abordar temes que conviden a la reflexió.