Fernando Tejero revela els veritables motius de la seva sortida de 'La que se avecina'

Fernando Tejero va ser un dels convidats a 'La Revuelta' aquest dilluns 24 de febrer. A més de celebrar el seu 60 aniversari i parlar sobre la seva nova obra de teatre, 'De camino al zoo', va aprofitar per aclarir la seva marxa de 'La que se avecina'. Un anunci que va realitzar fa tan sols unes setmanes, després de nou temporades formant part del repartiment de la exitosa comèdia.

L'actor, conegut per donar vida a Fermín a 'La que se avecina' va voler deixar clar que la seva exitosa etapa en la ficció ha arribat a la seva fi. "Me n'he anat", va afirmar tallant a David Broncano, que creia que encara seguia en el repartiment. "Es faran dues temporades més, jo a la 15, que és l'última, sortia en un capítol només", va explicar, recordant que aquesta no era una decisió sobtada, sinó quelcom que ja havia meditat des de fa temps.

Durant l'entrevista a 'La Revuelta', Fernando Tejero va aprofundir en les raons que el van portar a prendre aquesta decisió. "Jo tenia pensat marxar fa ja unes temporades perquè em canso de fer sempre el mateix. Estic molt content amb el personatge, però són etapes, i un sap quan tancar-les", va comentar, evidenciant que necessitava un canvi en la seva carrera després d'una dècada a 'La que se avecina'.

| Mediaset

Al llarg de la seva trajectòria, l'actor ha interpretat dos personatges que han calat profundament en el públic: primer com a Emilio a 'Aquí no hay quien viva' i després com a Fermín a 'La que se avecina'. "Tingues en compte que els dos personatges que he fet a televisió han estat súper mediàtics. Molts anys la gent em va conèixer com a Emilio, ara és com a Fermín", va assenyalar.

Per la seva banda, David Broncano va admetre que tenia certes dificultats per distingir entre ambdues sèries, al que Fernando Tejero va reaccionar amb humor. "M'estàs dient que és graciós i no ho has vist...", li va retreure entre rialles quan el presentador va reconèixer que mai havia vist cap de les dues produccions en la seva totalitat.

Fernando Tejero també va destacar que la seva sortida no respon a cap conflicte amb l'equip ni a problemes personals. "No me'n vaig per prejudicis ni per res, estic súper agraït als germans Caballero, als meus companys... Quan no em sento còmode en un lloc doncs s'ha acabat", va explicar, deixant clar que la seva decisió es deu simplement a la necessitat de tancar una etapa.

| Atresmedia

A més, va lamentar com l'èxit televisiu pot eclipsar altres èxits professionals. "També és això, desgraciadament el poder mediàtic que té la televisió no el té el teatre, el cinema... Jo he fet 50 pel·lícules, tinc premis, però això la gent no ho sap...", va comentar.

Per últim, va recordar com algunes frases icòniques dels seus personatges han arribat a encasellar-lo. "Això em va passar més amb 'Aquí no hay quien viva'... el 'un poquito de por favor' va ser una frase que jo la vaig dir quan vaig començar a la sèrie, me la va sentir Alberto Caballero i ja me la va adjudicar. Em van dir que la registrés perquè la diria tothom i no ho vaig fer", va confessar entre rialles.