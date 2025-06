'Tardear' anuncia el fitxatge estrella de Carmen Borrego amb una tasca important

El clan Campos continua guanyant terreny a 'Tardear'. Fa uns mesos s'anunciava la incorporació de Paola Olmedo —exdona del col·laborador habitual José María Almoguera— com a nova tertuliana del programa de tarda, cosa que ja va suposar un moviment cridaner. Ara, Almoguera no estarà sol: la seva mare, Carmen Borrego, s'uneix a l'equip com a nova col·laboradora, i ho fa amb secció pròpia inclosa.

La televisiva va assistir al programa per retre un emotiu homenatge a la seva mare, María Teresa Campos, amb motiu dels 84 anys que hauria complert aquest dimecres. Una de les periodistes més emblemàtiques i reconegudes del país, la petjada de la qual a la televisió continua ben present.

"He de dir una cosa. He vingut a fer un homenatge a la meva mare meravellós, però no us penseu que he vingut aquesta tarda. Jo vinc per quedar-me", anunciava al programa de Telecinco. "Vinc a defensar els meus companys, els col·laboradors, que ens mereixem que ens defensin", afegia. El seu fill, José María Almoguera, també col·laborador de l'espai, li feia alguna broma després de conèixer la notícia. "Ni aquí em deixes tranquil", li deia.

| Mediaset

Amb aquesta incorporació, Carmen Borrego s'uneix a la llista de nous col·laboradors de 'Tardear'. L'últim a anunciar el seu fitxatge havia estat Pelayo Díaz, qui, després del seu pas per 'Supervivientes' encara té molt per explicar. La gran novetat en el cas de Borrego és que no només participarà com a tertuliana, sinó que estrenarà la seva pròpia secció: 'La defensora de los Borregos'.

Aquesta nova secció de Carmen Borrego té un cert aire nostàlgic, ja que recorda a la que en el seu dia va tenir la seva mare, María Teresa Campos, al desaparegut 'Sálvame'. En aquell format, la veterana periodista liderava 'La defensora de la audiencia'. Una secció que va debutar el 2010 i que des del primer dia va deixar petjada. Ja en la seva estrena, María Teresa va protagonitzar un tens —i alhora divertit— intercanvi de retrets amb el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

Així, Carmen Borrego assumirà el paper de defensora dels seus nous companys col·laboradors. Però no tot serà fàcil en aquesta nova faceta, ja que en més d'una ocasió li tocarà sortir en defensa d'algú amb qui manté una relació, com a mínim, delicada: la seva excunyada, Paola Olmedo. Una tasca que, previsiblement, li costarà més d'un esforç… i alguna que altra suor. Tot i així, tot apunta que Carmen no farà enrere davant cap repte, disposada a demostrar que la família Campos encara té corda per estona a la televisió.