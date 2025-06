'Tardear' fitxa el seu col·laborador més conflictiu, que arriba directament de l'illa

'Tardear' es renova de cara a l'estiu. Després que els presentadors donessin a entendre que el format continua almenys fins a finals d'estiu, el programa continua el seu curs. En aquesta ocasió, va rebre la visita de Pelayo Díaz, que va arribar amb una gran notícia.

El televisiu ha aterrat a Mediaset després del seu llarg pas com a concursant de 'Supervivientes', on va estar a les portes de la gran final com un dels grans favorits. Tanmateix, no va poder contra Álvaro Muñoz Escassi i va haver d'abandonar el reality.

La seva sortida va estar marcada per polèmiques amb Montoya i Anita, que es van avivar després del seu retorn a Espanya, quan va acudir com a convidat a 'De Viernes'. Allà va repassar la seva experiència al programa i va protagonitzar un greu enfrontament amb Carmen Alcayde, també exconcursant d'aquesta edició. Tot i això, la cadena continua apostant per ell, revelant al programa vespertí el següent.

| Mediaset

"Em posaré seriós perquè la notícia que vinc a desvetllar avui a 'Tardear' és... que soc el nou col·laborador", va anunciar el dissenyador amb el seu nou look illenc i estiuenc. Així, Pelayo Díaz es converteix en el nou col·laborador de 'Tardear' disposat a donar molta guerra.

Els seus companys l'han rebut amb molta alegria, aplaudiments i abraçades, però segur que no quedaran exempts de rebre els pròxims dies diverses gerres d'aigua freda de l'influencer. "Has de posar la teva mare al dia", ha expressat el presentador, Frank Blanco.

En aquest sentit, Pelayo Díaz s'ha estrenat com a col·laborador i no ha dubtat a tornar a parlar sobre Montoya i la seva suposada "fixació" per ellinsinuant de nou la seva orientació sexual igual que va fer a la seva entrevista a 'De Viernes'. A més, ha revelat que Montoya li va confessar que una nit va somiar amb ell a 'Supervivientes'.

En audiències, el programa de 'Tardear' amb Frank Blanco i Verónica Dulato continua fluix. Ahir només va apuntar un 8,6% i 749.000 espectadors. Com diem, per ara el seu futur només està assegurat fins a l'estiu. A partir de llavors, tot pot passar a les tardes de Telecinco.