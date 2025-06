Terelu interromp 'Socialité' pel que s'arriba a dir de María Teresa Campos

Terelu Campos torna a convertir-se en protagonista per una aparició inesperada a 'Socialité' per tancar la polèmica sobre el futur carrer dedicat a la seva mare, María Teresa Campos, a Màlaga. La col·laboradora va decidir intervenir després de l'emissió d'un reportatge que va generar certa confusió sobre el paper de la família en aquest homenatge municipal.

Segons va avançar 'Socialité', l'Ajuntament de Màlaga ja ha aprovat oficialment que una via del municipi porti el nom de la reconeguda periodista. Tanmateix, l'acte institucional de col·locació de la placa encara no té data. La raó, segons va explicar l'espai, té a veure amb la coordinació amb les filles de la comunicadora.

"El carrer Periodista María Teresa Campos està aprovat i inclòs ja al nomenclàtor municipal. L'acte de col·locació de la placa que dona nom al carrer es durà a terme quan les filles de la periodista (amb les quals hi ha interlocució) comuniquin al Consistori que desitgen que se celebri", explicava el programa.

En declaracions a una reportera del programa, Terelu Campos va voler oferir la seva versió dels fets: "Encara no, hem decidit la meva germana i jo que esperarem una mica. Està tot fet, però creiem que cal esperar una mica perquè es vegi una mica més la construcció, en benefici de tothom". "Fonamentalment, en benefici que després els programes no us pugueu agafar al fet que no se li ha donat un carrer a l'alçada de María Teresa Campos quan no és així", sentenciava.

El que ningú esperava era que, minuts després d'aquestes declaracions, la mateixa Terelu Campos contactés directament amb María Verdoy. "Recordareu que just abans de donar pas a aquest vídeo, parlàvem d'aquesta polèmica que existeix al voltant del carrer que l'Ajuntament de Màlaga vol i pretén posar en homenatge a María Teresa Campos. Doncs bé, després d'escoltar Terelu, la mateixa m'ha escrit i m'ha demanat si us plau que matisem i deixem molt clara una cosa", explicava la presentadora de 'Socialité'.

"Voldria que no hi hagués cap dubte. No hi ha cap problema, som nosaltres qui, en conversa amb l'Ajuntament de Màlaga, hem decidit esperar una mica perquè el carrer estigui més urbanitzat i no doni peu a l'especulació. Nosaltres estem encantades amb el carrer i el lloc, però creiem que pel bé de l'ajuntament i de tothom, estigui una mica més construït", explicava Terelu Campos.

L'aclariment va incloure un agraïment explícit a les autoritats locals: "Perquè ningú pugui dir res perjudicial a l'ajuntament i al seu alcalde, a qui estem molt agraïdes".