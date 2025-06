Accident al plató de 'Tardear' per la caiguda en directe de Paloma Barrientos

El que va començar com una tranquil·la tertúlia a 'Tardear' va acabar derivant en un moment tan inesperat com viral. Paloma Barrientos, col·laboradora del programa de Telecinco, va protagonitzar aquest dimarts una aparatosa caiguda en ple directe. Un fet que va desfermar primer la preocupació i, pocs minuts després, les rialles de tot l'equip.

L'escena es va desenvolupar mentre a 'Tardear' es debatia sobre Donald Trump i Paloma San Basilio. De sobte, un fort estrèpit va tallar el ritme del debat: "Ai, ai, ai", va exclamar Verónica Dulanto en sentir el cop fora de càmeres. La reacció va ser immediata i Frank Blanco i Boris Izaguirre es van aixecar ràpidament per ajudar la seva companya.

"Però Paloma si us plau... no em facis aquests ensurts", va deixar anar Boris Izaguirre, visiblement preocupat. Va ser Frank Blanco qui va arribar primer al lloc de l'incident, mentre Paloma Barrientos, encara a terra, explicava entre rialles: "El que passa és que s'ha trencat la cadira".

| Mediaset

Lluny de dramatitzar la situació, Paloma Barrientos va mantenir el tipus amb serenitat i sentit de l'humor, permetent que l'ensurt inicial es dissolgués ràpidament. "Quin ensurt m'has donat", va confessar Verónica Dulanto, encara en tensió a 'Tardear'. La resposta de Paloma Barrientos, sempre irònica, no es va fer esperar: "I jo!".

"És veritat que aquestes cadires tenen molt de perill perquè tenen rodes i no estan ancorades", va advertir Verónica Dulanto. Unes paraules que van deixar clar que l'accident no va ser una badada, sinó conseqüència del mobiliari.

Després de comprovar que la periodista no presentava cap lesió, Verónica Dulanto va intentar donar pas a publicitat: "Bé, mentre es recupera la Paloma…". Però l'al·ludida, dreta i més sencera que mai, va interrompre amb fermesa: "No, no, que estic recuperada. Perfectament recuperada". Un comentari que va provocar una riallada general i va alleujar la tensió davant Verónica Dulanto: "És que de sobte pensava que t'havies desmaiat".

En tornar de la publicitat, Paloma Barrientos va aprofitar l'ambient distès per fer un acudit que va fer esclatar de riure el plató. "Aquest programa és capaç de qualsevol cosa per audiència. Aviseu-me quan en necessitem una mica més i em torno a caure", deia entre bromes.