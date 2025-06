Isabel Pantoja porta a judici 'Sálvame' i exigeix mig milió per arruïnar-li la vida

Isabel Pantoja està disposada a arribar fins al final contra aquells que, segons ella, han vulnerat el seu honor. Tant és així que ja ha sortit a la llum la quantitat que la tonadillera reclama als imputats en el cas 'Operación Deluxe', relacionat amb 'Sálvame' i la seva presumpta implicació en delictes de suborn i revelació de secrets.

No és altra cosa que mig milió d'eurosi penes de presó d'entre 9 i 11 anys per als implicats. Segons informa El Mundo, la tonadillera està personada en el procés i reclama aquesta quantitat en concepte de responsabilitat civil contra els acusats.

D'entre els investigats, com bé informa El Confidencial, hi ha qui va ser col·laborador del programa, Gustavo González o el director del programa David Valldeperas. També la productora, La Fábrica de la Tele S.L., i el Policia Nacional Ángel Jesús Fernández Hita. Aquest hauria accedit il·legalment a bases de dades policials per obtenir i lliurar informació reservada de l'artista i d'altres 182 persones amb rellevància pública.

D'entre els fets més greus, figura l'accés el 21 de juliol de 2017 a la fitxa policial d'Isabel Pantoja i a una denúncia presentada per la seva filla. Aquesta informació, segons l'escrit, es va utilitzar amb finalitats comercials i es va difondre a televisió. Tot això amb coneixement —i suposadament amb consentiment— dels responsables de la productora La Fábrica de la Tele, que realitzava ‘Sálvame’ per a Telecinco.

| Mediaset

Les penes proposades per als acusats són les següents. Ángel Jesús Fernández Hita s'enfronta a fins a 11 anys de presó, multa de 48 mesos i 9 anys d'inhabilitació. Gustavo González González i David Valldeperas Andújar, fins a 9 anys de presó i multes de 42 mesos cadascun. Per la seva banda, La Fábrica de la Tele, S.L. haurà de pagar una multa de 5 anys a 600€/dia per suborn i 2 anys més per revelació de secrets; mentre que Mediaset Espanya ha estat assenyalada com a responsable civil subsidiària.

Amb tot això, Isabel Pantoja argumenta a l'auto que "van destrossar la seva vida personal i professional". Qui "va ser la primera persona a Espanya que, havent pagat la responsabilitat civil i amb una condemna de dos anys, va entrar a presó".

En la seva sol·licitud per iniciar el judici, l'acusació presenta com a proves principals l'interrogatori dels acusats, documents relacionats amb Isabel Pantoja (com tots els informes i arxius del cas) i testimonis, incloent-hi les declaracions dels inspectors d'Assumptes Interns de la Policia Nacional que van investigar l'assumpte.