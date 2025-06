Així serà la nova tarda de TVE després de la cancel·lació de 'La família de la tele'

S'hi va intentar, però no hi va haver manera. El final de 'La família de la tele' era, literalment, la crònica d'una mort anunciada. Les dades d'audiència discretíssimes que aconseguia diàriament van convertir la seva trajectòria en una autèntica agonia, tant per a l'equip com per als pocs espectadors que encara el seguien. I és que, com se sol dir, el que comença malament, acaba malament. El programa va començar amb el llast de dues cancel·lacions prèvies, i ni els canvis ni els ajustos van aconseguir salvar-lo del desenllaç inevitable.

Ara, amb la lliçó apresa, TVE ha reestructurat novament les seves tardes. Un canvi més que se suma als incomptables intents anteriors, tot i que aquesta vegada, esperem que sigui per quedar-se una temporada i, sobretot, per benefici de l'espectador.

Aquestes novetats a la graella de tarda de La 1 seran a partir d'avui, dijous 19 de juny. La franja de tarda començarà cap a les quatre amb 'Malas lenguas' de Jesús Cintora, que mantindrà el seu horari. No obstant això, guanya alguns minuts amb el retard de les sèries. De moment, sembla que l'espai es mantindrà definitivament amb la seva doble emissió a La 1 i a La 2.

Després serà el torn de les seves sèries d'èxit i el seu objectiu de recuperar la sobretaula de te. Els serials 'Valle Salvaje' i 'La Promesa', que han estat sotmesos a canvis freqüents en el seu horari, experimentaran un lleu retard en el seu inici, començant al voltant de les 17:20h i 18:10 hores, respectivament.

Tot seguit, serà el torn de 'El club de La Promesa', un mini espai que acompanya cada tarda els seguidors més fidels de la sèrie d'èxit 'La Promesa'. Aquest programa en què periodistes especialitzats i seguidors analitzen les trames de cada episodi i també s'hi inclouen reportatges relacionats amb la ficció, ampliarà ara el seu temps en pantalla. A partir d'avui, començarà a emetre's a les 19:10 hores, consolidant-se com una extensió de l'univers de la ficció estrella de La 1.

Finalment, 'Aquí la Tierra' també guanyarà minuts en pantalla en allargar la seva durada, sumant gairebé una hora d'emissió. Recordem que 'Aquí la Tierra' fins ara s'emetia entre les 20:30h i les 21:00h com a abansala del Telediari 2. Segons ha avançat La 1, ara avançarà la seva emissió a les 19:40h.

