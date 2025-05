Paola Olmedo respon sense filtres a les acusacions de Terelu Campos a 'Tardear'

Segueixen les polèmiques al voltant del clan de les Campos. Ara és Paola Olmedo, l'exparella de José María Almoguera, fill de Carmen Borrego, qui protagonitza un fort enfrontament amb Terelu Campos. Tot va passar quan la televisiva va acudir al programa per parlar de les seves tensions familiars, però també va aprofitar per llançar algunes indirectes dirigides a Paola, qui ara és col·laboradora de 'Tardear'.

Durant la seva intervenció, Terelu va insinuar que Paola devia la seva notorietat mediàtica a la família Campos. Davant aquestes declaracions, Paola, molt molesta, va reaccionar en directe a les imatges i va admetre la seva sorpresa. "M'ha sorprès molt perquè contra Terelu ni tinc, ni vull tenir cap conflicte. Personalment no em coneix, no sap el que he viscut i no pot opinar sobre el que he viscut".

Paola Olmedo ha deixat clar que no li va agradar l'ús de la ironia que va utilitzar la filla de María Teresa Campos sabent els moments tan difícils que sap que ha passat ella. A més, subratlla que "és lleig fer això". Quant a una possible raó sobre el que més molesta a Terelu Campos sobre el seu retorn televisiu podria ser la serenitat que transmet davant les càmeres. "Jo no sé si el fet que no em posi nerviosa, el que ja no em xoc... No em sabrà igual estant embarassada i hormonada que estant bé", comenta.

| Mediaset

La nova col·laboradora de 'Tardear' va portar molt malament tanta repercussió i el rebombori mediàtic que va tenir mentre esperava el seu fill en comú amb José María Almoguera precisament per estar embarassada. A més afirma que la seva gran baralla en el moment va ser per no treure el rostre dels seus fills en cap mitjà. Encara que ara assegura que la seva relació amb els mitjans ha canviat completament. "No vull que surti cap dels meus fills, la meva baralla va ser per això", tanca.

Sobre la seva reaparició mediàtica, ha volgut explicar el seu canvi de rumb i decisió. "Tots canviem d'opinió, només cal mirar al president. Vaig ser la primera que va dir si canvio d'opinió, bé". Igualment recalca que no vol crear cap guerra amb Terelu, però sí que li han sorprès les acusacions.