Susanna Grisoo, taxativa, sentencia Melody i la seva actitud a 'El Hormiguero'

Després de setmanes de controvèrsia després del seu pas per Eurovisió, Melody va triar el plató d''El Hormiguero' per oferir la seva primera entrevista. La cantant, que recentment va protagonitzar una tensa roda de premsa en què va criticar RTVE i 'La Revuelta', va posar veu a la seva versió dels fets. Una aparició que no va deixar indiferent ningú, aconseguint màxim anual per a 'El Hormiguero' amb un gran 19,9% de quota i 2.443.000 espectadors.

I, com era d'esperar, la seva entrevista no ha passat desapercebuda. A 'Espejo Público', no han dubtat a comentar algunes de les declaracions més cridaneres de la cantant. Susanna Grisoo, Gema López i la resta de col·laboradors es van mostrar contundents i sense filtres a l'hora d'opinar sobre la intervenció de la que molts consideren la diva d'Espanya.

"Hi havia ganes d'escoltar-la", va comentar la presentadora de 'Més Espejo' després de veure un resum amb els moments més destacats del seu pas per 'El Hormiguero'. Per la seva banda, Gema López va assenyalar que, durant aquest temps, l'artista hauria rebut nombroses propostes, però finalment va optar per anar a Antena 3, una decisió que va agrair, ja que "així la tenim aquí i ho podem comentar".

| Atresmedia

"Ella segueix en les seves tretze. Està molt convençuda que les coses s'havien de fer d'una altra manera i que té dret a més a explicar-ho i a dir-ho. Per fi es va poder baixar del seu gronxador", va afegir la col·laboradora.

Alfonso Caparrós va afegir una "manca d'autocrítica" per part de Melody. Valoració que va qüestionar Susanna Grisoo, que es va recolzar en opinions de crítics musicals que opinen que la cantant ho va fer impecable tot i com era de dolenta la cançó.

| Atresmedia

Al seu torn, Isabel Rábago va expressar que coincidia amb l'opinió de Melody de "no posicionar-se en temes aliens a la seva actuació". "Jo estic feliç d'estar en un país on no tens l'obligació de posicionar-te en el que a tu no et doni la gana". Idea amb la qual no estava gaire d'acord Gema López, ja que li va semblar xocant "sortir amb jo vull la pau al món i que els nens no morin, a veure".

Va ser en aquest moment quan Susanna Grisoo va opinar de manera contundent. "Si tens una opinió formada, m'encanta escoltar els artistes, però perquè em diguin: quina peneta que morin nens al món t'ho pots estalviar. Gairebé és millor que no opini".

"Ella pot dir que creu que li ha perjudicat tota la política amb Israel, que hi ha hagut un lobby jueu que d'alguna manera ha volgut castigar el Govern al cul de Melody, ho dic clarament", va sentenciar Susanna Grisoo.