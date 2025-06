Audiències: 'El Hormiguero' puja al màxim anual gràcies a Melody davant del futbol

'El Hormiguero' arrasa en audiències en l'access prime time amb la visita de Melody. El programa de Pablo Motos aconsegueix el seu màxim anual amb un gran 19,9% de quota i 2.443.000 espectadors. Es va enfrontar al partit de futbol entre Alemanya i Portugal, que va ser la segona opció de la seva franja amb un bon 14,8% de share i 1,7M. Just després, 'La Revuelta' amb Saiko marca un correcte 11,3% i 959.000.

La nova setmana de 'Traitors' puja quatre dècimes, però no aixeca cap amb un pobre 8% i 589.000 fidels a Antena 3. Per la seva banda, 'La Noche de los Récords' puja vuit dècimes de quota fins a un pobre 8,6% i 538.000 seguidors: puja a un 10,3% entre el públic masculí. Just abans, 'Supervivientes: Última Hora' es conforma amb un 9,3% i 1.138.000 televidents.

A Cuatro, el retorn de 'Calleja en el espacio' aconsegueix un bon 5,6% i 442.000 seguidors. A més, l'estrena de 'Tracker' a laSexta també funciona bé amb un 5,9% i 520.000 fidels.

'La Familia de la Tele' continua sense funcionar

| RTVE

'La Familia de la Tele' torna a baixar a un pobre 5,8% i 507.000 seguidors en el seu únic bloc a la sobretaula. Per tant, el lideratge en audiències continua a 'Y ahora Sonsoles', que es manté en un bon 10,7% i 764.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' baixa de nou del doble dígit en audiències en obtenir un 8,7% i 581.000, mentre 'Tardear' continua en un pobre 8,3% i 672.000 espectadors.

'Todo es Mentira' puja al seu màxim històric amb un 10,1% i 837.000 espectadors a Cuatro amb l'entrevista a Leire Díez. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora puja al seu segon millor registre històric en audiències a La 2 amb un estupend 4,9% de share juntament amb 358.000 fidels.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 13,3% i 1.174.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13% i 901.000. Just abans, 'Valle Salvaje' continua a la baixa amb un 8,2% i 638.000 fidels.

'Pasapalabra' continua líder sense rival aconseguint un gran 20,2% juntament amb 1.663.000 a Antena 3. 'Aquí la Tierra' aconsegueix un escàs 7,7% i 635.000 fidels després de 'El Cazador Stars' (5,5% i 394.000).

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (15,5% i 348.000) lidera en audiències a Telecinco,davant la baixada de 'Vamos a ver' (12,9% i 409.000). No pot amb 'Aruser@s', que continua fort a primera hora del matí des de laSexta amb un gran 16% i 354.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' baixa a un 12,3% i 306.000 seguidors, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,9% i 1.537.000 a Antena 3.

Antena 3 és líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimecres 4 de juny amb un estupend 14,2%. La 1 amb un 10,4% és la segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 9,1%. Per la seva banda, laSexta amb un 7,3% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6,1%.