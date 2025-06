Buenafuente no és talla i llança un dard directe a Pablo Motos i 'El Hormiguero'

Andreu Buenafuente va aterrar fa gairebé un mes al prime time de La 1 amb 'Futuro Imperfecto'. Un espai de comèdia en què, a través d'un monòleg continu, el còmic dona la seva visió dels temes del món que li criden l'atenció. Es tracta d'una anàlisi irònica sobre la realitat quotidiana amb el toc personal de l'Andreu i el seu equip de guionistes.

Al programa d'ahir es van abordar diversos temes, entre ells la Conferència de Presidents que tindrà lloc avui a Barcelona. Reunirà el president del Govern, Pedro Sánchez, amb els presidents de les comunitats i ciutats autònomes.

"Just el que necessitàvem a Barcelona, més turistes", va començar fent broma sobre aquest acte a Catalunya. Per continuar explicant qui assistirà a l'acte en funció del partit polític al qual pertanyen. No va faltar la menció a Emiliano Garcia-Page, és clar, que tot i que pertany al Partit Socialista, amb tanta polèmica sembla que pertany al sector contrari.

| RTVE

"Del Partit Socialista són quatre presidents, un d'ells és García-Page, per tant realment només n'hi ha tres del PSOE", va bromejar Buenafuente, fent al·lusió a les posicions crítiques que sovint expressa el president de Castella-la Manxa respecte a la direcció nacional del seu propi partit.

Va ser en aquest moment quan va aprofitar per llançar un dard a Pablo Motos i el seu programa 'El Hormiguero'. "Si tu et preguntes com reconèixer el sector crític del PSOE, la resposta és fàcil; són els que van a 'El Hormiguero'". Sense passar per alt les recents aparicions públiques d'Alfonso Guerra o Felip González, en què han carregat amb duresa contra Pedro Sánchez i la seva manera de governar, alimentant així les divisions internes i aprofundint la fractura dins del Partit Socialista. "Felip González és a una visita de convertir-se ja en la tercera formiga. Ja es parla de Trancas, Barrancas i Canes Blanques".

"Felip González té frases memorables, com quan diu 'Jo estic d'acord amb Pedro Sánchez. Estic més d'acord amb Pedro Sánchez que ell mateix'", va concloure Buenafuente intentant imitar l'expolític.