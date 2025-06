TVE posa data d'estrena a 'La Frontera' i relega el final de 'Weiss & Morales'

La 1 ja ha posat data d'estrena a 'La Frontera', la seva nova sèrie protagonitzada per Javier Rey. Aquest thriller històric de cinc capítols és l'aposta en ficció de la cadena pública abans de l'estiu, que ocuparà la nit de divendres a partir del proper 13 de juny, mateix dia que arribarà completa a Prime Video. La 1 continua apostant per aquesta nit tot i les males audiències de 'Weiss & Morales', que justament emetrà el seu últim capítol en late night després de l'estrena de 'La Frontera'.

D'aquesta manera, 'La Frontera' és un thriller històric ambientat als anys 80. La sèrie explora la col·laboració entre els comandos d'ETA a Espanya i França durant un període de tensió política i operativa en la lluita contra el terrorisme. La sèrie destaca per la seva atmosfera opressiva i tensa, amb una fotografia freda i fosca que reforça la vigilància constant i la por de l'època.

La trama comença quan un guàrdia civil és assassinat per una membre d'ETA. Arran d'aquest crim, Mario inicia una persecució il·legal a França, marcant l'inici d'una trama carregada de tensió i drama.

| RTVE

Interrogatoris, mirades carregades de desconfiança, persecucions i fugides a la nit li donen el toc de tensió que ha de tenir tot thriller. Tot sota una banda sonora minimalista que accentua el suspens. Una història de passió, de límits entre els personatges i decisions que marcaran un abans i un després.

Després de 'Los pacientes del doctor García', Javier Rey protagonitza 'La Frontera', posant-se en la pell de Mario Sanz, un capità de la Guàrdia Civil d'Informació especialitzat en la lluita antiterrorista. L'acompanya Itsaso Arana, que interpreta Izaskun Bergara, una dona forta i resolutiva, però femenina quan cal. Filla d'un dels caps d'ETA, tindrà una relació molt propera amb Mario.

Entre el repartiment també hi ha Enrique Guaza ('Cuéntame cómo pasó'), Rebeca Matellán ('La chica invisible'), Asier Hernández ('La infiltrada'), Amaia Aberasturi (nominada al Goya a millor actriu per "Akelarre"), el suís Vincent Pérez i el francès Fred Tatien. Entre les col·laboracions més reconegudes hi ha la de Víctor Clavijo com a coronel de la Guàrdia Civil, cap directe de Mario.